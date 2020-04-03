В МИД рассказали, сколько украинцев лечатся и выздоровели от коронавируса за границей
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что за границей от коронавируса выздоровели 10 украинцев, лечатся 34.
Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавируса по состоянию на 21:00 2 апреля.
В частности, 34 украинца проходят лечение за рубежом: пять - в Италии, по четыре - в Польше, Германии и Доминиканской Республике, три - в Австрии, два - в Нигерии, и по одному - в Швейцарии, Швеции, Таиланде, Великобритании США, Сербии, ОАЭ, Нидерландах, Испании, Бельгии и на Сейшельских островах.
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Кроме того, 10 украинцев выздоровели: четверо - в Японии, по два - в Италии и Польше, по одному - ОАЭ и ФРГ.
Четверо украинцев умерли от коронавируса.
При этом, 13 тыс. 622 украинских граждан обратились за помощью в иностранных дипломатических ведомств Украины по программе «Защита».
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