В МИД рассказали, сколько украинцев лечатся и выздоровели от коронавируса за границей

Более 13,6 тыс. украинских граждан просят об эвакуации.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что за границей от коронавируса выздоровели 10 украинцев, лечатся 34.

Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавируса по состоянию на 21:00 2 апреля.

В частности, 34 украинца проходят лечение за рубежом: пять - в Италии, по четыре - в Польше, Германии и Доминиканской Республике, три - в Австрии, два - в Нигерии, и по одному - в Швейцарии, Швеции, Таиланде, Великобритании США, Сербии, ОАЭ, Нидерландах, Испании, Бельгии и на Сейшельских островах.

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Кроме того, 10 украинцев выздоровели: четверо - в Японии, по два - в Италии и Польше, по одному - ОАЭ и ФРГ.

Четверо украинцев умерли от коронавируса.

При этом, 13 тыс. 622 украинских граждан обратились за помощью в иностранных дипломатических ведомств Украины по программе «Защита».

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