МАУ отменяет регулярные рейсы до 24 апреля

В МАУ также добавили, что из-за большой нагрузки контакт-центр временно не принимает звонки.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов на всей сети полетов до 24 апреля включительно.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на странице в Facebook.

"Вчера Правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса COVID-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАваков - украинцам: Украина прекратит авиасообщение, приезжайте или оставайтесь за границей

В МАУ также добавили, что из-за большой нагрузки контакт-центр временно не принимает звонки, поэтому пассажирам рекомендуют: заполнить форму обратной связи на сайте МАУ для внесения изменений в билете; отправлять запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года; обращаться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.

"Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь", - отметили в авиакомпании.

Напомним, 25 марта Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля.

МАУ с 17 марта приостановила выполнение регулярных рейсов по всей международной сети на выполнение президентского указа и решение СНБО о временном ограничении пересечения государственной границы, направленного на предотвращение распространения на территории Украины коронавирус COVID - 19.

Читайте также: