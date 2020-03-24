Украина отправляет спецпоезд в Москву для эвакуации своих граждан

Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.

28 марта в Москву из Киева приедет спецпоезд для вывоза украинцев из России в условиях отмены железнодорожного сообщения из-за коронавируса.

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"28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный состав "Укрзализныци" для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане РФ, пожелавшие вернуться на Родину", - сказал корреспонденту УНИАН один из участников организации эвакуации.

Предполагается, что состав прибудет по графику поезда № 5/6 утром в Москву, а вечером отправится в обратном направлении. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.

Как сообщал УНИАН, поезд «Четырех столиц» вчера привез в Киев около 650 человек, преимущественно украинцев.