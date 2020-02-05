Украинские горнолыжные курорты наконец засыпало снегом (фото)

Если посмотреть на онлайн-камеры с горнолыжных курортов в Украины прямо сейчас, то можно увидеть, что на местных трассах образовался благоприятный для катания снежный покров, а отдыхающие постепенно туда подтягиваются.

Аномально теплая бесснежная зима 2019/2020 практически сорвала курортный сезон в Украине. Большинство украинских горнолыжных курортов оказались просто не готовы к работе в таких погодных условиях, о чем подробнее УНИАН.Туризм писал в большом материале.

Читайте такжеНа Закарпатье в горы: тихий Воловец, живописный Синевир и курортный Пилипец

Однако в начале февраля в Украину наконец пришла настоящая зима – с морозами и снегопадами, а потому у украинских любителей горнолыжного отдыха появилась надежда успеть покататься.

Если посмотреть на онлайн-камеры с горнолыжных курортов в Украинских Карпатах прямо сейчас, то можно увидеть, что, например, в Буковеле (Ивано-Франковская область), в Буковице (Львовская область), на Драгобрате (Закарпатская область), в Пилипце (Закарпатская область) и других местах для зимнего отдыха образовался благоприятный для катания снежный покров, а отдыхающие постепенно подтягиваются на трассы.

Также немного присыпало снегом горнолыжные трассы в Киеве. Например, так сегодня выглядит трасса на Протасовом Яру. Возможно, снег долежит здесь до выходных.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, где можно бюджетно покататься на лыжах и сноуборде в Украине помимо Карпат.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.