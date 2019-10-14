цей матеріал доступний українською

В Киеве на Почтовой площади скульптуры детей одели в честь праздника (фото)

14:21, 14 октября 2019
Новости туризма
82 0
Малыши на Почтовой площади столицы поздравляют украинцев с праздником / фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеС Днем защитника Украины: поздравления в открытках, стихах и прозе

В частности, сегодня и малыши на Почтовой площади столицы поздравляют украинцев с праздником. Скульптуры детей одели в костюмы времен Киевской Руси, казачества и в современную форму защитников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины. Этот праздник совпадает также с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы. Решение праздновать День защитника Украины именно в этот день возобновило традицию чествования украинских воинов на Покров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#Почтовая площадь#День защитника Украины#День украинского казачества#Покрова Пресвятой Богородицыпогода в Киеве