В Киеве на Почтовой площади скульптуры детей одели в честь праздника (фото)

Скульптуры детей одели в костюмы времен Киевской Руси, казачества и в современную форму защитников.

Все малыши, которые установлены на Почтовой площади, одетые в костюмы с украинскими мотивами

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеС Днем защитника Украины: поздравления в открытках, стихах и прозе

В частности, сегодня и малыши на Почтовой площади столицы поздравляют украинцев с праздником. Скульптуры детей одели в костюмы времен Киевской Руси, казачества и в современную форму защитников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины. Этот праздник совпадает также с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы. Решение праздновать День защитника Украины именно в этот день возобновило традицию чествования украинских воинов на Покров.