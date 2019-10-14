В Киеве на Почтовой площади скульптуры детей одели в честь праздника (фото)
14:21, 14 октября 2019Новости туризма
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Скульптуры детей одели в костюмы времен Киевской Руси, казачества и в современную форму защитников.
Малыши на Почтовой площади столицы поздравляют украинцев с праздником / фото facebook.com/Vitaliy.Klychko
Все малыши, которые установлены на Почтовой площади, одетые в костюмы с украинскими мотивами
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
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В частности, сегодня и малыши на Почтовой площади столицы поздравляют украинцев с праздником. Скульптуры детей одели в костюмы времен Киевской Руси, казачества и в современную форму защитников.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины. Этот праздник совпадает также с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы. Решение праздновать День защитника Украины именно в этот день возобновило традицию чествования украинских воинов на Покров.
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