14 октября – праздник Покрова, День защитника Украины и казачества

В этот день в Украине отмечают сразу три важных праздника.

Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают один из важнейших церковных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. На эту же дату также приходятся такие значимые для страны праздника, как День защитника Украины и День украинского казачества. Все эти три праздника тесно между собой связаны.

Официально этот день, который в 2019 году пришелся на понедельник, является государственным выходным.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Большой праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октября. Установлен он в память об чудесном явлении Богоматери верующим.

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По преданию, произошло это в 910 году в Константинополе. Столицу осаждали полчища врагов, готовых в любой момент ворваться в город. Жители византийской столицы собрались в храме и молили Богородицу о спасении от нападающих. Матерь Божия появилась перед людьми, начала молиться Господу, а потом покрыла людей своим покровом (омофором), защищая их от врагов видимых и невидимых.

Покров Богородицы защитил город от противника. А праздник стал символом покровительства Божьей Матери всех людей. Его отмечают православные и греко-католики.

День украинского казачества

Празднование Дня украинского казачества совпадает с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Казаки считали Богоматерь своей заступницей и защитницей от врага. Главная церковь украинских казаков всегда была в честь Покрова. Ее икона была в каждом курене, а изображение Богоматери было на хоругвях, под которыми казаки выступили в походы.

Казак - это свободный человек, независимый вооруженный воин. Зародилось казачество на украинских землях в XV в. Изначально казаками становились исключительно свободные люди, решившие всю свою жизнь посвятить защите Украины от врагов.

Запорожская Сечь была демократическим независимым объединением. Главными принципами здесь были свобода и равенство - все имели равные права и обязанности. В то же время на Сечи придерживались жесткой дисциплины, ведь ответственность была залогом успехов казаков во время военных походов.

Казак в украинской культуре - победоносный воин, который служит своей Родине, защищает веру, достоинство и обычаи всего украинского народа.

День защитника Украины

День защитника Украины - самый молодой из трех праздников, которые украинцы отмечают 14 октября. Установлен он был 14 октября 2014 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко и официально является праздничным и выходным днем.

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После вооруженной агрессии России в украинском обществе усилились тенденции к отказу от советских символов и праздников. Встал также и вопрос замены советского Дня защитника Отечества, отмечаемого 23 февраля. Было решено перенести празднование на 14 октября, восстановив таким образом традицию чествования украинских воинов на Покров.

Поэтому, уже 6 лет подряд Украина отмечает главный праздник украинских воинов не по календарю страны-агрессора, а имеет собственный праздник - День защитника Украины, который отмечается 14 октября.