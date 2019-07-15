Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 маршрутам

В период с 3 по 20 августа на отдельных маршрутах произойдут изменения в частоте выполнения рейсов.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, отменяет часть рейсов из/в Киев в связи с задержкой поставки самолета.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, в период с 3 по 20 августа на отдельных маршрутах произойдут изменения в частоте выполнения рейсов.

В частности, будут отменены следующие рейсы: Варшава в понедельник и пятницу; Будапешт (понедельник, пятница); Мюнхен «Мемминген» (понедельник, пятница); Кельн (понедельник, пятница); Биллунн (вторник); Берлин «Шенефельд» (среда, суббота); Бремен (вторник); Франкфурт (среда, суббота); Гамбург (среда); Дортмунд (четверг); Рига (четверг); Ганновер (четверг); Ларнака (суббота); Краков (воскресенье); Вена (вторник, воскресенье); Братислава (воскресенье).

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"Сегодня авиакомпания проинформирует тех пассажиров, бронирование которых изменилось, и предложит им бронирование на альтернативные рейсы (по тому же маршруту, но на другую дату, или по альтернативному направлению), полное возмещение или 120% компенсации стоимости билетов, которая перечисляется на счет WIZZ в форме кредита. Wizz Air приносит извинения всем пассажирам, которым причинены неудобства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пассажиры, которые забронировали билеты через турагентства, а не через сайт wizzair.com, должны связаться с турагентством, поскольку Wizz Air не имеет доступа к электронным адресам или другой предоставленной пассажирами контактной информации, что не позволяет Wizz Air напрямую с ними связаться.

Как сообщал УНИАН, Wizz Air намерена возобновить работу украинской дочерней компании "Визз Эйр Украина" в текущем году.

Также авиакомпания планирует до 2028 года увеличить свой флот до 300 самолётов.

Напомним, авиаперевозчик Wizz Air с 2 по 12 сентября перенесет свои рейсы из аэропорта "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны) в аэропорт "Борисполь".