В сентябре Wizz Air временно передислоцируется в аэропорт "Борисполь"
Авиаперевозчик Wizz Air с 2 по 12 сентября перенесет свои рейсы из аэропорта «Киев» им. И. Сикорского (Жуляны) в аэропорт «Борисполь».
Как сообщает сайт avianews.com, такое решение принято из-за закрытия аэропорта "Киев" на ремонт полосы.
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В лоу-кост обратили внимание, что в связи с этим возможно незначительное изменение расписания вылетов и прилетов из Киева.
«Пассажиры, чьи рейсы будут затронуты, будут проинформированы о возможных опциях, и им автоматически предложат альтернативные перелеты», - заявили в Wizz Air.
В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из аэропорта «Киев», но не захочет лететь из «Борисполя», он сможет вернуть без штрафа полную стоимость авиабилета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт, который можно будет использовать для осуществления других бронирований.
Как сообщал УНИАН, аэропорт "Киев" (Жуляны) изменил условия подъезда к терминалу и тарификацию на кратковременную стоянку.