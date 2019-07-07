В сентябре Wizz Air временно передислоцируется в аэропорт "Борисполь"

Такое решение принято в связи с закрытием аэропорта "Киев" на ремонт полосы.

Авиаперевозчик Wizz Air с 2 по 12 сентября перенесет свои рейсы из аэропорта «Киев» им. И. Сикорского (Жуляны) в аэропорт «Борисполь».

Как сообщает сайт avianews.com, такое решение принято из-за закрытия аэропорта "Киев" на ремонт полосы.

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В лоу-кост обратили внимание, что в связи с этим возможно незначительное изменение расписания вылетов и прилетов из Киева.

«Пассажиры, чьи рейсы будут затронуты, будут проинформированы о возможных опциях, и им автоматически предложат альтернативные перелеты», - заявили в Wizz Air.

В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из аэропорта «Киев», но не захочет лететь из «Борисполя», он сможет вернуть без штрафа полную стоимость авиабилета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт, который можно будет использовать для осуществления других бронирований.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Киев" (Жуляны) изменил условия подъезда к терминалу и тарификацию на кратковременную стоянку.