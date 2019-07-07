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В сентябре Wizz Air временно передислоцируется в аэропорт "Борисполь"

18:40, 07 июля 2019
Новости туризма
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Wizz Air предупреждает пассажиров об изменениях в дислокации / фото УНИАН

Как сообщает сайт avianews.com, такое решение принято из-за закрытия аэропорта "Киев" на ремонт полосы.

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В лоу-кост обратили внимание, что в связи с этим возможно незначительное изменение расписания вылетов и прилетов из Киева.

«Пассажиры, чьи рейсы будут затронуты, будут проинформированы о возможных опциях, и им автоматически предложат альтернативные перелеты», - заявили в Wizz Air.

В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из аэропорта «Киев», но не захочет лететь из «Борисполя», он сможет вернуть без штрафа полную стоимость авиабилета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт, который можно будет использовать для осуществления других бронирований.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Киев" (Жуляны) изменил условия подъезда к терминалу и тарификацию на кратковременную стоянку.

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Теги: #Wizz Air#аэропорт Жуляны#аэропорт Борисполь