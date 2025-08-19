Эксперты отмечают, что нельзя полностью полагаться на нейросети, когда речь идет о чем-то важном.

Нейросети постепенно проникают в нашу повседневную жизнь. В частности, все больше людей консультируются с ChatGPT или его аналогами, чтобы спланировать свой отпуск за границей. И здесь стоит быть очень осторожным, советует на страницах Travel Off Path опытный путешественник Винисиус Кошта.

Главное преимущество использования нейросетей для подобных консультаций - возможность очень быстро получить на первый взгляд хорошо аргументированный ответ. Это значительно быстрее, чем гуглить ответ самостоятельно и тем более, чем искать совета у других людей. Однако с современными нейросетями есть одна проблема: они совершенно не понимают, о чем говорят, и выдают ответы по определенному алгоритму.

Например, ChatGPT без проблем предоставит вам список 10 самых интересных мест, которые стоит посетить в Париже. Но на самом деле этот список не будет учитывать транспортную доступность и часы работы перечисленных объектов. И это лишь один маленький пример того, как искусственный интеллект игнорирует "мелкие", но важные детали, если его прямо о них не спросить.

Однако приведенный пример - мелочь, если сравнивать с теми ситуациями, в которые реально может попасть человек, полагаясь на советы ChatGPT. Автор публикации приводит опыт испанской пары, которая на собственном горьком опыте усвоила, что нейросети достойны доверия в значительно меньшей степени, чем люди.

Итак, испанская инфлюенсерка Мэри Калдасс вместе со своим бойфрендом спланировала поездку в Пуэрто-Рико, подконтрольный США остров в Карибском море. Перед поездкой она проконсультировалась с ChatGPT, в частности относительно документов, необходимых для въезда на остров.

Чатбот уверенно заявил госпоже Калдасс, что ей и ее приятелю виза для въезда в Пуэрто-Рико не нужна. Технически это правильно: граждане Испании могут въехать на территорию США без визы. Но опять же - есть нюанс.

В последнее время все больше стран внедряют систему электронного разрешения на путешествия (ETA). Например, гражданам США для въезда на территорию Британии виза не нужна. Но они должны зарегистрироваться в британской системе ETA.

По своей сути ETA является онлайн-визой. Вот только никто их так не называет. И ChatGPT по собственной инициативе не может предупредить об этом аспекте, если его спрашивают о "визе", а не о правилах въезда в целом: потому что он не мыслит, он работает по алгоритму.

Основная разница между визой и регистрацией в системе ETA заключается в том, что визу можно оформлять неделями, а то и месяцами без гарантии ее получения, тогда как регистрация в ETA проходит быстро и без проблем. Однако без регистрации в ETA уже нельзя въехать в те безвизовые страны, которые ввели у себя эту систему.

США уже много лет имеют собственную систему ETA (так называемую ESTA). Поэтому сейчас для иностранцев существует только два способа легально въехать в Америку: или как владелец какой-то визы, или после регистрации в ESTA (если виза не нужна).

И здесь упомянутая испанская инфлюенсерка допустила самую большую ошибку: спросив у ChatGPT о визах и получив ответ, что виза не нужна, женщина не стала глубже изучать правила въезда в Пуэрто-Рико. К сожалению для госпожи Калдасс и ее бойфренда, о необходимости регистрации в системе ESTA они узнали только в аэропорту, когда готовились сесть на самолет.

"Единственными надежными источниками для проверки визовых правил остаются официальные правительственные веб-сайты и онлайн-инструменты, непосредственно базирующиеся на этих сайтах", - отмечает Travel Off Path.

Что же касается нейросетей, то они могут быть полезными, но надо правильно ими пользоваться. Например, спросив у ChatGPT, нужна ли ей виза для поездки в США и получив ответ "нет", госпожа Калдасс не должна была на этом успокоиться. Как минимум, стоило продолжить допрос чатбота и спросить у него "какие документы нужны гражданину Испании, чтобы легально въехать на подконтрольный США остров Пуэрто-Рико".

