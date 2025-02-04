Круизная линия уже списала деньги с двух кредитных карт, которые были оформлены на пассажира, но ему предстоит выплатить еще более 20 тысяч долларов.

Американец Майк Кэмерон выиграл бесплатное путешествие по Карибам на круизном лайнере. Но в итоге ему выставили счет на 47 000 долларов.

Об этом пишет The Independent. Майк Кэмерон и его подруга Тамара Мастерман из Миннесоты выиграли бесплатное путешествие на лайнере Norwegian Cruise Line, который отправился в путь в начале этого года. Корабль Encore отправился в недельный тур по Карибам из Майами (Флорида) 5 января.

Но во время круиза Майк Кэмерон заболел гриппом, и ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Мужчине ставили капельницы и за три дня он смог поправиться. Вскоре пассажир лайнера узнал, что лечение стоило ему 47 000 долларов.

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"Я не знаю, как мне удастся расплатиться с ними, мне придется, но я не знаю, как", – говорит Кэмерон.

Сообщается, что круизная линия уже списала деньги с двух кредитных карт, которые были оформлены на пассажира, максимально использовав каждую из них. Теперь Майку Кэмерону предстоит выплатить оставшиеся 21 000 долларов.

Примечательно, что отдыхающие купили туристическую страховку от Norwegian, которая покрывает расходы на сумму до 20 000 долларов. Но им не удалось подать иск. По словам Кэмерона, в медицинском отделении лайнера его уверяли, что волноваться не стоит, ведь у него есть страховка.

Представитель Norwegian Cruise Line подтвердил The Independent, что 9 января Кэмерон был помещен в медицинский центр на борту и "получил соответствующее его состоянию лечение, после чего 62 часа находился в критическом состоянии".

Что происходит, когда на круизном лайнере умирает человек

Компании, которые предлагают путешествия на круизных лайнерах, всегда пытаются сделать этот опыт максимально комфортным для своих пассажиров. Но что происходит, когда в длительном круизе умирает человек? Вероятность такого исхода есть всегда, ведь на борту одновременно могут находиться сотни, если не тысячи людей.

Большинство крупных судов имеют собственный маленький морг для временного хранения умерших. Когда трагедия таки происходит, экипаж имеет четкий алгоритм действий.

Смерть человека обязательно фиксируется в судовом журнале, о ней также сообщается властям той страны, под флагом которой ходит лайнер. Поскольку юридически судно является "территорией" этой страны. Если смерть случилась при подозрительных обстоятельствах, ее должны расследовать по горячим следам сотрудники службы безопасности судна.

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