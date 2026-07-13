Россияне атаковали Одессу: в результате попаданий сгорели автобусы, 4 раненых (фото, видео)

Есть попадания по транспортной инфраструктуре, загорелись автобусы.

Утром российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Одессы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня около 6:30 прозвучала очередная воздушная тревога. Мониторинговые каналысообщили, что со стороны Черного моря на Киевский район Одессы и город Черноморск приближаются скоростные цели. Вскоре раздались звуки взрывов.

Впоследствии начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что россияне атаковали областной центр, в результате чего имеются попадания.

"В результате вражеской атаки повреждена территория автотранспортного предприятия. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены 4 частных дома. По предварительным данным, пострадали трое мужчин – 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести", – уточнил чиновник.

В соцсетях очевидцы сообщили, что произошло попадание, в частности, в автостоянку, где загорелись автобусы. По данным мониторинговых каналов, город атаковали ракеты и реактивные дроны.

По данным прессслужбы Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате атаки россиян вспыхнул масштабный пожар - огонь охватил сразу 6 автобусов, взрывной волной и обломками изуродовали еще 11 автобусов и 6 легковых автомобилей.

Сейчас спасатели взяли под контроль пламя, не дав ему распространиться на большую площадь. Также известно, что повреждения получило здание местного санатория.

По предварительной информации из-за атаки пострадали четыре человека, добавили в ГСЧС. Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекался 31 пожарный и 7 единиц техники.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила УНИАН, что информация о пострадавших уточняется.

Что касается вчерашней вечерней атаки оккупантов, Верба уточнила, что уже известно о повреждении крыши и выбитых окнах в двух квартирах 16-этажного жилого дома, также повреждена крыша гипермаркета.

"В результате вчерашней атаки пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали", – рассказала Верба.

Атаки россиян на Одессу

Как писал УНИАН, вечером 12 июля российская армия атаковала Одесскую область ударными дронами, один из которых попал в многоэтажку. В самом областном центре раздавались взрывы.

Впоследствии глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что россияне атаковали Одесскую область ударными БПЛА.

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