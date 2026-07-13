Чем плесо отличается от озера, а затон – от залива: объясняет лингвист

Искусственно вытесненные исконно украинские слова необходимо вернуть для восстановления аутентичности языка.

Многие исконно украинские слова сегодня практически не используются или воспринимаются как архаизмы. В комментарии УНИАН кандидат филологических наук Елена Онуфриенко рассказала, что означают такие слова, как "затон", "бескид" и "плесо", и как их правильно употреблять.

Что на самом деле означают "плесо", "затон" и "бескид" и откуда они происходят? Используются ли они сегодня?

"Слово "бескид" сегодня употребляется во множественном числе – Бескиды – горные хребты в Карпатах. По происхождению это слово праславянское, означавшее скалу, обрыв, крутой склон, крутую гору. Сегодня же Бескиды – это целая система горных хребтов, пролегающих через территорию Чехии, Словакии, Польши и Украины. Оно используется в современном украинском языке, например, как название санатория в Трускавце", – отметила ученая.

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Слово "затон", по её словам, происходит от слова "тонуть" и означает часть реки, защищённую от течения и ледохода, достаточно обширное место, глубоко врезающееся в берег, которое может быть как природного, так и искусственного происхождения. Затон обычно используется для стоянки или ремонта судов. Это синоним слов "залив", "заводь", добавила Онуфриенко.

"Плесо" – это довольно широкая и глубокая часть равнинной реки со спокойным течением между двумя перекатами, где в холодное время года зимует рыба. Это чистая часть реки без камыша и водорослей. Толкований этого термина много, у него нет общепринятой этимологии, термин является производным от доиндоевропейского субстрата. Сегодня он употребляется для обозначения чистой водной глади", – пояснила лингвист.

Чем "плесо" отличается от просто "озера" или "водоема", а затон от "залива"?

Разница заключается в значении этих слов. Водоем, например, то же самое, что озеро, – это общее название любого скопления воды. А вот плесо – это участок водной поверхности этого водоема. Например, можно сказать: "плесо Сиваша", но не "Сиваш – это плесо".

А вот затон является синонимом слова "залив", поэтому его можно использовать в синонимичных предложениях.

Стоит ли сознательно возвращать их в язык и как это делать естественно, без натужности?

"Сегодня ведутся разговоры о возвращении в украинский язык репрессированных слов. Искусственно вытесненные исконно украинские слова необходимо вернуть для восстановления аутентичности языка. Лингвисты отмечают, что украинский язык относится к древнейшим языкам, поэтому его сохранение очень важно. На протяжении десятилетий украинский язык называли диалектом, испорченным польским языком, крестьянским языком, а в советские времена исключали такие слова, как "непереливки", "витребеньки", потому что слишком чистый украинский язык считался националистическим, а значит, опасным", – говорит филолог.

Она добавила, что советская лингвистика работала над максимальным сближением двух языков, результатом чего должно было стать поглощение украинского языка русским. Поэтому сегодня, возвращая аутентичные украинские слова, мы возрождаем и обогащаем свой язык.

справка Елена Онуфриенко кандидат филологических наук, доцент Окончила Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Работала в школе, научных учреждениях и ведущих украинских издательствах, в частности в Институте языкознания им. А. А. Потебни, Институте литературы им. Т. Г. Шевченко и Библиотеке им. В. И. Вернадского. С 1989 года работает в КПИ, где возглавляет кафедру украинского языка, литературы и культуры.

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