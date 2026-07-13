13 июля магнитных бурь не ожидается, но есть нюанс (график)

Магнитное поле Земли сегодня не будет спокойным.

Новая рабочая неделя начнется без сильных магнитных бурь однако ситуация не будет полностью спокойной. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По информации портала, Кр-индекс ожидается на уровне 4,3, а магнитная буря начинается уже с отметки 5.

Это означает активные условия, при которых некоторые люди также могут ощущаться легкое недомогание, головокружение и другие неприятные симптомы.

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По прогнозу, геомагнитная активность на таком уровне сохранится и во вторник, 14 июля, а уже со среды должно стать легче.

Полное солнечное затмение 2026 - что известно

12 августа 2026 года жители Европы смогут наблюдать одно из самых ярких астрономических событий десятилетия – полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию и север Испании, где Луна полностью закроет Солнце более чем на две минуты, открыв вид на его корону.

В этот же день ожидается максимум метеорного потока Персеиды, поэтому наблюдателей ждет сразу два небесных явления.

В Украине затмение будет лишь частичным. Смотреть на Солнце можно только через специальные защитные фильтры, снимая их лишь во время полной фазы в зоне затмения.

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