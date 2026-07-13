Сегодня в Киеве потеплеет почти до +25°

Новая рабочая неделя в Киеве начнется с комфортного тепла и осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
13 июля в Киеве и Киевской области ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. В течение дня воздух в столице прогреется до +22°...+24°, будет переменная облачность.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 744 мм ртутного столба.
Погода 13 июля
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +23°, дождь.
В Луцке будет пасмурно, ночью +16°, днем +24°, дождь.
В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь.
В Тернополе 13 июля ночью +14°, днем +23°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +15°, днем +23°, дождь.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +21°, дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +25°, переменная облачность.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +14°, днем +22°, дождь.
В Виннице сегодня будет +15°...+21°, пасмурно, дождь.
В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +20°, памурно, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+24°, переменная облачность, дождь.
В Черкассах сегодня ночью +16°, днем +23°, пасмурно, возможен дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +15°...+23°.
В Одессе 13 июля - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +25°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +26°, переменная облачность.
В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, переменная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +21°, переменная облачность, дождь.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, переменная облачность.
В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +18°...+25°.
В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +14°, днем +26°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +28°.