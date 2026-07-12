Люди, которые проводят отпуск дома, делают это неправильно: психолог назвала ошибки

Отпуск дома может оказаться не менее полезным, чем поездка на курорт.

Летний отпуск – это прекрасное время для путешествий и новых впечатлений. К сожалению, не всегда есть возможность куда-то поехать, и большинство людей на самом деле проводят отпуск дома. Однако отдых дома может быть не менее эффективным для восстановления сил, чем поездка на курорт. Главное – правильно организовать этот отдых, пишет nlc.hu со ссылкой на психолога Гронингенского университета Джессику де Блум, которая исследует взаимосвязь рабочего стресса и восстановления организма.

По словам эксперта, главная причина, по которой отпуск дома часто кажется менее качественным, заключается не в самом формате отдыха, а в том, что люди продолжают жить в привычном рабочем ритме.

"Самое важное – во время отпуска действительно разорвать связь с работой", – подчеркивает исследовательница.

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В первую очередь Блум призывает полностью выбросить работу из головы: заранее предупредить коллег о своей недоступности, не заглядывать в электронную почту, отключить уведомления в рабочих чатах, убрать подальше ноутбук или служебный телефон.

Как отмечается в материале, отпуск дома имеет свои преимущества. Люди часто лучше высыпаются в своей постели, а для смены обстановки вовсе не обязательно уезжать далеко – достаточно прогуляться до ближайшего парка, леса, реки или озера.

В то же время эксперт советует не ограничиваться только пассивным отдыхом. Это прекрасная возможность открыть для себя свой город глазами туриста: посетить музеи, сходить в новый ресторан, прогуляться по районам, где раньше не приходилось бывать. Новые впечатления, по словам психолога, помогают сделать отпуск более насыщенным и запоминающимся надолго.

В публикации также отмечается, что не стоит перегружать каждый день большим количеством планов, но и полностью отказываться от них тоже не следует. Несколько заранее запланированных мероприятий стоит сочетать со временем для бесцельного отдыха, мечтаний или спокойного созерцания природы.

Отдельно Джессика де Блум рассказывает об использовании смартфонов во время отпуска. По её мнению, полностью отказываться от гаджетов не обязательно, однако постоянное пролистывание ленты новостей, социальных сетей и тем более рабочих чатов быстро возвращает человека к повседневному стрессу. Поэтому этого, по возможности, стоит избегать.

Другие советы для отпуска

Как писал УНИАН, солнцезащитные кремы с авобензоном могут оставлять маслянистые пятна на одежде, ведь этот ингредиент окисляется при контакте с минералами в воде. Избавиться от них сложно, но все же возможно.

Также мы приводили советы британского эксперта по оптимизации расходов во время путешествий. По его словам, главная опасность – собственная невнимательность. Среди его правил: пользоваться гостиничным сейфом, планировать дневной бюджет наличных, расплачиваться картой в местной валюте и носить с собой минимум ценностей.

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