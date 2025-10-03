В целом, плюсы в Египте перевешивают минусы для женщин-туристок.

Египет привлекает туристов обилием древних мест и природных чудес, от гробниц и храмов на Ниле до подводного мира Красного моря. Однако эта страна также может быть непростым местом для женщин-путешественниц, особенно тех, кто путешествует в одиночку.

Тревел-журналистка Лорен Кит из собственного опыта поделилась с Lonely Planet шестью важными советами, которые могут пригодиться путешественницам, желающим максимально комфортно исследовать Египет.

1. Организованная экскурсия или самостоятельная поездка?

Видео дня

Лорен констатирует, что Египет не очень хорошо подготовлен для самостоятельных путешественников – от отсутствия указателей на древних объектах до ​​переполненного общественного транспорта, который может быть медленным и сложным в использовании для тех, кто не говорит по-арабски. Поэтому тем, кто впервые посещает страну, она рекомендует записаться на экскурсию с опытным гидом. При этом в Египте уже есть сервисы, которые предлагают женщинам туры либо в одиночку, либо исключительно в женских группах. Однако стоит быть готовыми, что такие туры будут дороже.

Более опытным и бесстрашным туристкам, желающим сойти с проторенных дорог, Лорен советует добавить несколько дополнительных дней в начале или конце поездки, например, в Каире, Луксоре и Асуане, чтобы, сначала побывав на организованной экскурсии и изучив местность, быть лучше подготовленными к самостоятельному выбору транспорта и составлению планов.

2. Какую одежду выбрать женщинам-путешественницам в Египте?

"Даже если вы видите инфлюенсеров у пирамид Гизы или в Долине царей, которые ведут себя иначе, скромность в Египте обязательна. Одевайтесь уважительно, прикрывая колени, зону декольте и плечи. Абайю (распашное платье, похожее на халат) или платок надевать не обязательно, если вы не посещаете мечеть. Перед входом в мечеть убедитесь, что вы закрыты до щиколоток и запястий, и возьмите с собой платок, чтобы покрыть голову. Если у вас нет своих платков, их часто можно взять напрокат в мечетях", – советует опытная путешественница.

3. На чем лучше женщинам передвигаться по Египту?

Лорен отмечает, что приложения для заказа поездок, такие как Uber, Careem и InDrive, делают поездки по египетским городам легкими и избавляют от необходимости торговаться с таксистами. При этом с помощью таких приложений туристки могут сообщить свое местоположение друзьям и семье для большего спокойствия.

"Независимо от того, какой тип такси вы выберете, всегда садитесь на заднее сиденье", – добавляет она.

При этом, по ее словам, в каирском метро есть вагоны только для женщин, которые, как правило, менее переполнены, чем смешанные вагоны. В других видах общественного транспорта лучше стараться садиться рядом с женщиной.

Также она советует избегать поездок в час пик: "Микроавтобусы, сплющенные, как сардины, которые курсируют по египетским городам, могут стать излюбленным местом для домогательств, и вы мало что можете сделать, чтобы избежать чьего-то внимания".

4. Где женщинам-путешественницам лучше всего жить в Египте?

Лорен отмечает, что, помимо защищенных курортных отелей, в Египте хватает приличных бюджетных вариантов размещения, особенно в Каире, Луксоре и Асуане, где есть хорошие хостелы. Однако она также советует быть осторожными с некоторыми недорогими отелями, которые могут оказаться сомнительными. Чтобы избежать неприятных ситуаций, перед бронированием стоит хорошо изучить путеводители и отзывы в интернете.

Однако все же куда спокойнее будет проживать в отелях международных сетей, которые все активнее представлены в Каире, Луксоре, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

5. Безопасны ли прогулки по Египту после наступления темноты?

"Жаркий пустынный климат Египта превратил большую часть страны в полуночников, поэтому в таких городах, как Каир и Луксор, на улицах до поздней ночи кипит жизнь: пары, семьи и друзья выходят на улицы до поздней ночи, особенно во время священного месяца Рамадан, когда мусульмане постятся от рассвета до заката. В оживленных районах Каира, таких как центр города, Замалек и Гелиополис, обычно безопасно находиться после наступления темноты. Здесь также сосредоточено наибольшее количество баров и ночных клубов", – отмечает Лорен.

При этом она советует избегать баров и ресторанов, где среди клиентов только мужчины, а вместо этого выбирать заведения, где за столиками сидят чисто женские или смешанные компании.

6. Как часто женщины в Египте подвергаются домогательствам?

"К сожалению, в Египте путешественницы часто подвергаются домогательствам, обычно на улице, со стороны мужчин, которые кричат ​​"кошачьим криком" или похотливо смотрят. Скромная одежда (прикрытые плечи и колени) помогает справиться с этим, но не исключает полностью. Лучший способ справиться с кричащими криками и пристальными взглядами – игнорировать их и продолжать идти. Хотя такое поведение раздражает, оно, как правило, не представляет угрозы и не приводит к дальнейшему обострению. Более серьезные домогательства, такие как слежка или приставания в многолюдных общественных местах, могут иметь место, но встречаются реже", – делится опытом Лорен.

При этом куда более серьезную угрозу в Египте, по ее словам, представляют продавцы сувениров, часто в "долине торговцев" на пешеходной тропе к древним местам, а также таксисты, капитаны круизных лодок или владельцы животных, предлагающие покататься на своих верблюдахи или лошадях в Гизе и Луксоре.

"Имейте в виду, что если вы проявите хоть малейший интерес или возьмете что-то с полки, от продавцов будет сложно избавиться, и они могут начать следовать за вами, если торговля идет вяло. Если вы не заинтересованы и игнорировать их не представляется возможным, будьте прямолинейны и скажите "нет". Социальное давление может ощущаться огромным, но отстаивать то, чего вы хотите (или, скорее всего, не хотите), не является грубостью или чем-то неправильным", – предупреждает она.

В целом, по словам Лорен, плюсы в Египте, безусловно, перевешивают минусы для женщин-туристок.

Другие полезные советы женщинам-туристкам

Как сообщал УНИАН, ранее бывалая соло-туристка Эшли Пробст поделилась личным опытом, как оставаться в безопасности и не сходить с ума в путешествиях.

В свою очередь другаю опытная соло-путешественница Моника Роумс рассказала другим женщинам-туристкам, как отпугнуть нежелательных ухажеров на отдыхе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.