Неприятный парадокс: украинка рассказала, почему в Германии иногда выгоднее не работать

Особенности налоговой системы не слишком стимулируют людей зарабатывать больше.

Германия приняла больше всего украинских беженцев среди всех европейских стран. Как и везде, здесь есть свои преимущества и недостатки, о которых в недавнем видео для YouTube рассказала украинка Светлана.

Наибольшее разочарование, по словам Светланы, вызывает немецкая система здравоохранения. Женщина отмечает, что попасть к врачу именно тогда, когда возникают проблемы со здоровьем, бывает непросто, ведь записываться на прием часто нужно заранее. Еще сложнее, как утверждает женщина, пройти профилактическое обследование без явных симптомов.

"Ничего не беспокоит – идите домой", – так она описывает отношение немецких врачей.

Видео дня

Беженка считает, что такая модель является одной из главных особенностей немецкой медицины. По её словам, система ориентирована прежде всего на лечение острых состояний, тогда как профилактике уделяется значительно меньше внимания.

Еще одним минусом жизни в Германии украинка называет прогрессивную систему налогообложения. Она объясняет, что когда работают оба супруга, совокупный доход семьи переходит в более высокую налоговую категорию. Из-за этого по окончании года супруги могут получить требование доплатить налоги.

"Чем больше стараешься, тем меньше получаешь на руки", – так она формулирует этот налоговый парадокс.

По словам Светланы, в некоторых случаях финансово выгоднее, чтобы работал только один из партнеров. Тогда семье удается избежать более высокой налоговой ставки и неожиданных дополнительных платежей после годового перерасчета.

Впрочем, несмотря на эти недостатки, украинка отмечает, что у Германии есть и немало преимуществ. Как рассказывает автор, страна привлекает её стабильностью, спокойствием и предсказуемостью. Благодаря устойчивой экономике даже семья, в которой работает только один кормилец, может позволить себе ежегодный отпуск, и это воспринимается как привычная часть жизни, а не исключительная роскошь.

Украинцы за рубежом

Как писал УНИАН, украинская блогерша и предпринимательница после первой уплаты налогов в Канаде была шокирована суммой и даже задумывалась о переезде в другую страну.

Также мы приводили рассказ блогерши из Испании. Она говорит, что жизнь там протекает неспешно: оформление документов и записи могут тянуться месяцами, а сиеста парализует работу заведений в середине дня. Кроме того, жара до 40 °С, сложный рынок труда и высокие цены на жилье делают страну непростым вариантом для эмиграции.

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