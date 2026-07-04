Без громких разговоров и еды: туристам разъяснили правила поведения в поездах Южной Кореи

Некоторые поезда бывают очень переполненными, поэтому специалисты всегда советуют забронировать место.

Как и во всех странах, в Южной Корее есть свои правила поведения в поездах. В частности, на Korean Train eXpress (KTX) правило номер один заключается в том, что разговаривать следует всегда шепотом, а лучше вообще не разговаривать. Об этом пишет National Geographic.

"Это кажется незначительной уступкой за возможность прокатиться на одном из самых быстрых поездов мира. Разогнавшись до 200 миль в час (около 321 км/ч), KTX является третьим по скорости железнодорожным поездом Азии, уступая лишь революционному японскому "синкасену" и китайскому "гаоти", бьющему все рекорды", - отмечается в материале.

Как определиться, какой поезд бронировать?

Видео дня

Помимо флагманских поездов KTX Южной Кореи, существуют стандартные поезда ITX, которые едут медленнее и останавливаются на большем количестве станций. Проверяя расписание движения, стоит обращать внимание на обозначения классов обслуживания.

"В поездах KTX есть первый и стандартный классы (иногда его называют "экономным"). Главное отличие первого класса заключается в просторности сидений и дополнительном месте для ног, но даже в стандартном классе сиденья очень удобны и оснащены USB-разъемами для зарядки и бесплатным Wi-Fi на борту. В большинстве вагонов есть туалеты", - подчеркивает издание.

Как забронировать билеты?

Некоторые поезда KTX бывают очень переполненными, поэтому специалисты всегда советуют забронировать место, по крайней мере, за несколько дней до поездки. Кроме того, в последнюю минуту доступны билеты на стоячие места.

"Билеты можно приобрести на вокзале или заранее онлайн. На всех основных вокзалах есть указатели на английском языке, а персонал поезда обычно владеет базовым уровнем английского", - уверяют в публикации.

Что нужно знать об этикете в поездах?

Громкие разговоры в поездах приведут к строгому замечанию со стороны проводника. Кроме того, в Южной Корее не приветствуется употребление пищи в общественном транспорте, особенно если она имеет сильный запах, но перекусы и напитки в поездах разрешены.

"Следуйте здравому смыслу: не загораживайте проходы своим багажом и не садитесь на приоритетные места, зарезервированные для пожилых людей и лиц с инвалидностью", - посоветовали в материале.

Как спланировать поездку?

Google Maps, Apple Maps и другие навигационные приложения в Южной Корее имеют ограниченную полезность, поэтому вам нужно будет загрузить местные приложения, чтобы проверять расписание и маршруты поездов и общественного транспорта.

"В пределах городов Сеула и Пусана действуют эффективные системы метро, которые работают по принципу "приложи карту при входе - приложи при выходе". Самый удобный способ оплаты проезда в метро и автобусах - это предоплаченная карта T-Money, которую можно пополнить в автоматах на станции перед поездкой. В настоящее время обычно приходится пополнять карту наличными, поскольку лишь несколько автоматов на основных станциях принимают иностранные карты", - объясняется в публикации.

Какова продолжительность поездок?

Скоростная железная дорога существенно сократила время в пути на большей части территории Южной Кореи, благодаря чему можно путешествовать по стране за один день - например, прямой рейс из Сеула в Пусан занимает два часа 45 минут. Другие примеры продолжительности поездок: Сеул - Каннун (один час 49 минут), Каннун - Кенчжу (два часа 50 минут) и Кенчжу - Пусан (35 минут).

Другие советы туристам

Ранее финансовый эксперт назвал 6 правил, которые помогут сэкономить деньги в отпуске. Он отметил, что главная опасность во время путешествий - это не кошелек, украденный мошенниками, а собственная невнимательность туриста.

Также украинка назвала 8 вещей, на которые туристам не стоит тратить деньги в аэропорту. За годы работы бортпроводницей она освоила несколько полезных приемов, позволяющих экономить на перелетах и в аэропортах.

Вас также могут заинтересовать новости: