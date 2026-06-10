Чтобы воркейшн не превратился в пытку: туристам дали несколько полезных советов

Удаленным работникам очень важно научиться сохранять баланс между работой и отдыхом.

Развитие технологий позволило людям "вырваться из плена" душных офисных кабинетов, дав возможность работать удаленно из любого уголка земли. В последние годы все больше людей путешествуют по миру с ноутбуком, не отрываясь от рабочих процессов, а некоторые даже умудряются устраивать себе "тихие отпуска", буквально работая с пляжа.

Эксперты компании InsureandGo поясняют, что в отличие от традиционного отпуска, такой формат путешествий дает туристам возможность создавать для себя такой распорядок дня, который позволяет им эффективно работать и ожновременно наслаждаться новым местом, не пытаясь при этом втиснуть в короткую поездку слишком много забегов по достопримечательностям.

По их мнению, "воркейшн" (от английского work – работа и vacation – отпуск) способствует улучшению самочувствия сотружника за счет смены обстановкию, поскольку отход от привычного окружения дает разуму возможность перезагрузиться, помогая снизить стресс и поднять настроение.

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Многие удаленные работники сообщают, что чувствуют себя более энергичными и мотивированными, когда отрываются от своей обычной рутины – рабочее место "с видом" действительно творит чудеса.

Кроме того, новые места, с их непривычными звуками, вкусами и пейзажами, часто вдохновляют на свежие идеи, пробуждают креативность и помогают взглянуть на проблемы с другой точки зрения. Некоторые люди даже обнаруживают, что становятся более продуктивными, когда их не отвлекают домашние дела.

Одновременно эксперты полагают, что воркейшн помогает людям научиться более органично сочетать работу и личную жизнь: по-прежнему выполняя свои рабочие обязательства, они при этом создают пространство для новых впечатлений, что помогает им чувствовать себя более уравновешенным и удовлетворенным.

Однако есть у этого формата работы и ряд "подводных камней", способных превратить воркейшн в пытку – со сниженной продуктивностью и без нормального отдыха.

Главные ошибки при планировании воркейшна

1. Нахождение правильного баланса

Во время "рабочего отпуска" многию люди не всегда понимают, как не дать работе захватить их свободное время, или наоборот – как сохранить способность сосредоточиваться на рабочих процессах в нужный момент.

В данном случае эксперты советуют удаленщикам установить четкий график работы и придерживайться его. Также стоит сообщить коллегам, когда вы будете доступны, и по возможности создать отдельное рабочее место. Когда рабочий день закончится, важно закрыть ноутбук и максимально сосредоточиться на исследовании местности.

2. Поддержание продуктивности

Плохое интернет-соединение, разница во времени и соблазнительные отвлекающие факторы могут негативно влиять на продуктивность – сосредоточиться иногда бывает сложнее, чем ожидалось.

Здесь поможет тщательная подготовка к воркейшну заранее: выбор жилья с надежным Wi-Fi, поиск альтернативных вариантов связи и понимание того, как часовой пояс нового места назначения совпадает с вашим рабочим графиком.

3. Пренебрежение перерывами

Некоторые люди чувствуют вину за то, что они совмещают работу с отдыхом в красивом месте, появляется чувство того, что они где-то недорабатывают. Другие настолько сосредотачиваются на осмотре достопримечательностей, что забывают полноценно отдыхать и восстанавливать силы.

Однако регулярные перерывы – это не отвлекающий фактор от работы, а важная часть поддержания продуктивности и заботы о своем благополучии. Короткая прогулка или просто отвлечение от экрана всегда помогают вернуться к работе отдохнувшими и сосредоточенными.

Как спланировать идеальный рабочий отпуск

Эксперты отмечают, что тщательное планирование способно помочь людям оставаться продуктивным и максимально использовать возможности места отдыха после окончания рабочего дня.

1. Поставьте четкие цели

Прежде чем бронировать авиабилеты или жилье, стоит подумать о том, чего в конечном итоге планируется достичь – завершить крупный проект, сохранить свой обычный объем работы или просто насладиться сменой обстановки, не отставая от своих обязанностей?

Четкие цели помогут вам выбрать подходящее место отдыха, составить реалистичный график и согласовать ожидания с вашим работодателем или клиентами.

Тут важно ответить самому себе на четыре ключевых вопроса:

Какие рабочие обязательства у меня будут во время отпуска?

Сколько часов мне нужно работать каждый день?

Что я хочу увидеть и сделать в выбранном месте отдыха?

Как я могу совместить и то, и другое, не чувствуя спешки?

2. Выберите подходящее место отдыха

Эксперты предупреждают, что не каждое место отдыха подходит для рабочего отпуска. Хотя потрясающие пейзажи всегда являются бонусом, практические соображения не менее важны.

Для воркейшна лучше подойдут места, которые предлагают надежный интернет, комфортное жилье и часовой пояс, подходящий вашему рабочему расписанию. Если вы планируете регулярно брать участие в онлайн-совещаниях, похожий часовой пояс может заметно упростить жизнь.

Также стоит учитывать местный образ жизни – направление с хорошими кафе, коворкингами, общественным транспортом и развлечениями может сделать отдых еще более приятным.

В целом, идеальное место для "рабочего отпуска" выглядит по-разному для каждого. Некоторые люди чувствуют себя комфортно в шумных городах, полных кафе и коворкингов, в то время как другие предпочитают уединенные прибрежные города, горные курорты или сельскую местность.

В любом случае, при выборе места стоит подумать о том, что поможет вам оставаться продуктивным, а также о том, чем вы будете заниматься вне рабочего времени. Надежный интернет, комфортное жилье и подходящий часовой пояс – все это важно, но не менее важно найти место, которое вас вдохновляет.

3. Создайте гибкий распорядок дня

Одно из главных преимуществ "рабочего отпуска" – это свобода структурировать свой день по-разному. Вместо того чтобы пытаться втиснуть все в жесткий график, можно создать распорядок дня, который позволит уделять время как работе, так и знакомству с окрестностями.

Многие удаленщики предпочитают выполнять самые важные задачи утром, а затем отправляться на прогулку или осмотр достопримечательностей во второй половине дня или вечером. Другие могут подстраивать работу под местные развлечения или часовые пояса.

Ключевой момент – найти распорядок дня, который позволит оставаться продуктивным, одновременно наслаждаясь местом, ради которого вы приехали.

Чтобы достичь нужного баланса, эксперты советуют сначала спланировать свои рабочие обязательства, а затем подстроить под них осмотр достопримечательностей, питание и развлечения.

Лучшие места в мире для удаленщиков

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты Playerstime определили лучшие места для цифровых кочевников в Европе в 2026 году. Возглавил рейтинг польский город Краков, который, по их мнению, предлагает тщательно сбалансированное соотношение доступности, безопасности и качества жизни.

Тем временем, за пределами европейского континента для удаленной работы туристам советуют выбирать такие страны, как Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Мексика, Колумбия и Южная Африка.

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