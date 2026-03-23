Польский город признали лучшим пристанищем для цифровых кочевников в Европе в 2026 году

Второй по величине город Польши Краков признали лучшим местом в Европе для цифровых кочевников.

Как пишет Daily Mail, со ссыкой на новое иследование от специалистов по анализу данных Playerstime, именно этот город предлагает тщательно сбалансированное соотношение доступности, безопасности и качества жизни.

Как определяли лидера рейтинга

Всего были проанализированы 35 самых посещаемых мест континента, учитывая такие факторы, как размещение, питание, стоимость и скорость интернета, общественный транспорт и безопасность. Более высокая безопасность и более низкие цены гарантировали большее количество баллов.

В итоге города Центральной и Восточной Европы оказались одними из лучших по соотношению цены и качества с точки зрения быстрого интернета, жилья и доступного общественного транспорта, тогда как в Западной и Северной Европе цены были значительно выше.

Таким образом Краков набрал впечатляющие 161 балл из 175. Средние ежемесячные расходы там составили 1423,12 евро, а особенно хорошие результаты город показал по доступности продуктов питания (около 148 евро в месяц), стоимости интернета (около 16 в месяц) и безопасности (75,08 из 100).

На втором месте оказалась польская столица Варшава, которая может похвастаться немного более низкими ежемесячными расходами в размере 1265,26 евро, рейтингом безопасности 74,66 и общим баллом 150 из 175.

Третье место заняла венгерская столица Будапешт, где цифровые кочевники тратят в среднем 1542,24 евро в месяц, включая всего 23,08 евро на проездные билеты на общественный транспорт. Город набрал 147 баллов из 175.

Замыкают пятерку лидеров чешская столица Прага (1276,65 евро в месяц, 141 балл) и эстонская столица Таллинн (2627,12 евро в месяц), каждый из которых предлагает отличные цены, быстрый и надежный интернет и низкие цены на продукты питания.

При этом исследование показало, что стоимость проезда в общественном транспорте значительно различается по всей Европе: в Праге самый доступный месячный проездной стоит около 22,5 евро, а в Лондоне – самый дорогой проездной для использования зон 1-4 метрополитена стоит ошеломляющие почти 300 евро.

Уровень безопасности также сильно различался: хорватский Дубровник выделяется самым высоким показателем – 82,23, что вдвое больше, чем у французского города Лиона, где уровень безопасности самый низкий – всего 40,87.

Что касается жилья, то Прага и Варшава занимают первое место по доступности, предлагая номера примерно за 35 евро за ночь, в то время как ирландская столица Дублин и исландская столица Рейкьявик лидируют по стоимости жилья, которая может достигать 4000 тысяч евро в месяц.

Дублин также занимает первое место по самым высоким ежемесячным расходам – около 4700 евро, за ним следуют Рейкьявик (около 4653 евро) и нидерландская столица Амстердам (около 4175 евро).

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Финляндию в очередной раз признали самой счастливой страной мира. А вот Украина в этом рейтинге оказалась на печальном 111-м месте.

Тем временем, австралийский город Мельбурн признали лучшим городом мира для туризма и проживания в 2026 году – по мнению местных жителей.

