Польский город признали лучшим пристанищем для цифровых кочевников в Европе в 2026 году

Второй по величине город Польши Краков признали лучшим местом в Европе для цифровых кочевников.

Как пишет Daily Mail, со ссыкой на новое иследование от специалистов по анализу данных Playerstime, именно этот город предлагает тщательно сбалансированное соотношение доступности, безопасности и качества жизни.

Как определяли лидера рейтинга

Всего были проанализированы 35 самых посещаемых мест континента, учитывая такие факторы, как размещение, питание, стоимость и скорость интернета, общественный транспорт и безопасность. Более высокая безопасность и более низкие цены гарантировали большее количество баллов.

В итоге города Центральной и Восточной Европы оказались одними из лучших по соотношению цены и качества с точки зрения быстрого интернета, жилья и доступного общественного транспорта, тогда как в Западной и Северной Европе цены были значительно выше.

Таким образом Краков набрал впечатляющие 161 балл из 175. Средние ежемесячные расходы там составили 1423,12 евро, а особенно хорошие результаты город показал по доступности продуктов питания (около 148 евро в месяц), стоимости интернета (около 16 в месяц) и безопасности (75,08 из 100).

На втором месте оказалась польская столица Варшава, которая может похвастаться немного более низкими ежемесячными расходами в размере 1265,26 евро, рейтингом безопасности 74,66 и общим баллом 150 из 175.

Третье место заняла венгерская столица Будапешт, где цифровые кочевники тратят в среднем 1542,24 евро в месяц, включая всего 23,08 евро на проездные билеты на общественный транспорт. Город набрал 147 баллов из 175.

Замыкают пятерку лидеров чешская столица Прага (1276,65 евро в месяц, 141 балл) и эстонская столица Таллинн (2627,12 евро в месяц), каждый из которых предлагает отличные цены, быстрый и надежный интернет и низкие цены на продукты питания.

При этом исследование показало, что стоимость проезда в общественном транспорте значительно различается по всей Европе: в Праге самый доступный месячный проездной стоит около 22,5 евро, а в Лондоне – самый дорогой проездной для использования зон 1-4 метрополитена стоит ошеломляющие почти 300 евро.

Уровень безопасности также сильно различался: хорватский Дубровник выделяется самым высоким показателем – 82,23, что вдвое больше, чем у французского города Лиона, где уровень безопасности самый низкий – всего 40,87.

Что касается жилья, то Прага и Варшава занимают первое место по доступности, предлагая номера примерно за 35 евро за ночь, в то время как ирландская столица Дублин и исландская столица Рейкьявик лидируют по стоимости жилья, которая может достигать 4000 тысяч евро в месяц.

Дублин также занимает первое место по самым высоким ежемесячным расходам – около 4700 евро, за ним следуют Рейкьявик (около 4653 евро) и нидерландская столица Амстердам (около 4175 евро).

10 лучших городов Европы для цифровых кочевников в 2026 году

  1. Краков, Польша.
  2. Варшава, Польша.
  3. Будапешт, Венгрия.
  4. Прага, Чехия.
  5. Таллинн, Эстония.
  6. Мадрид, Испания.
  7. Севилья, Испания.
  8. Лиссабон, Португалия.
  9. Дубровник, Хорватия.
  10. Порту, Португалия.

Лучшие места в мире для жизни в 2026 году

