Португалия – лучшая страна для удаленщиков / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, REUTERS

Пандемия коронавируса, в 2020 году на долгие месяцы запершая людей по всему миру в своих домах, дала импульс популяризации удаленной работы. Как итог, за последние пять лет в мире резко выросло количество так называемых цифровых кочевников – людей, которые предпочитают путешествовать, не отрываясь от своей основной работы.

Канадский журналист-фрилансер Джоэл Балсам, на данный момент проживающий в бразильском Рио-де-Жанейро, в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвал десять лучших стран мира для удаленной работы и туризма в 2025 году.

"Как человеку, который провел большую часть десятилетия, работая удаленно, позвольте мне сказать: в наши дни быть цифровым кочевником намного проще. Во всем мире Интернет стал надежнее, чем когда-либо, и теперь гораздо больше направлений обслуживают удаленных работников, делая эту некогда безумную идею привычной", – говорит Джоэл.

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При этом он отмечает, что хотя цифровым кочевником может стать каждый, это все же гораздо проще для обладателей паспортов, которые гарантируют безвизовый режим с той или иной страной.

В то же время автор констатирует, что далеко не во всех популярных среди цифровых кочевников странах местные жители рады их видеть.

"Некоторые принимающие направления обвиняют удаленных работников в налогах и малой заботе о местах, где они останавливаются, чтобы жить и работать. В популярных удаленных рабочих центрах, таких как Мехико, Барселона и Лиссабон, некоторые местные жители винят цифровых кочевников и Airbnb, у которых они обычно останавливаются, в резком росте цен на жилье. Хотя глобальная инфляция, отношение к жилью как к товару и общий (огромный) рост туристической индустрии способствовали этой тенденции, цифровые кочевники не безупречны. Международные удаленные работники должны понимать свое влияние на места, где они останавливаются, и стремиться минимизировать любые негативные последствия", – поясняет Джоэл.

Тем не менее, лучшим направлением для цифровых кочевников он считает Португалию, куда в последнее время стекается все больше молодых бизнесменов и творческих личностей. 

"И легко понять, почему. В Лиссабоне есть все, что может желать цифровой кочевник в городе: он доступен по цене по сравнению с другими странами Западной Европы, в нем есть потрясающие кафе и коворкинг-пространства, он безопасен, и, кажется, здесь бесконечное количество встреч и вечеринок", – отметил автор, также добавив, что Португалию проводит дружественную визовую политику в отношении удаленщиков, которая была разработана для стимулирования местной экономики. 

Чтобы минимизировать негативные последствия воздействия цифровых кочевников на жизнь португальцев, Джоэл советует подумать над тем, чтобы выбрать для удаленной работы какой-либо другой, менее популярный город Португалии.

10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году

  1. Португалия
  2. Таиланд
  3. Мексика
  4. Индонезия
  5. Испания
  6. Южная Африка
  7. Колумбия
  8. Грузия
  9. Болгария
  10. Вьетнам

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе Новая Зеландия объявила о смягчении визовых требования для цифровых кочевников. Таким образом власти страны надеются привлечь больше денег в ее экономику.

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