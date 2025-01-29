Лучшей страной для удаленной работы и туризма признали Португалию.

Пандемия коронавируса, в 2020 году на долгие месяцы запершая людей по всему миру в своих домах, дала импульс популяризации удаленной работы. Как итог, за последние пять лет в мире резко выросло количество так называемых цифровых кочевников – людей, которые предпочитают путешествовать, не отрываясь от своей основной работы.

Канадский журналист-фрилансер Джоэл Балсам, на данный момент проживающий в бразильском Рио-де-Жанейро, в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвал десять лучших стран мира для удаленной работы и туризма в 2025 году.

"Как человеку, который провел большую часть десятилетия, работая удаленно, позвольте мне сказать: в наши дни быть цифровым кочевником намного проще. Во всем мире Интернет стал надежнее, чем когда-либо, и теперь гораздо больше направлений обслуживают удаленных работников, делая эту некогда безумную идею привычной", – говорит Джоэл.

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При этом он отмечает, что хотя цифровым кочевником может стать каждый, это все же гораздо проще для обладателей паспортов, которые гарантируют безвизовый режим с той или иной страной.

В то же время автор констатирует, что далеко не во всех популярных среди цифровых кочевников странах местные жители рады их видеть.

"Некоторые принимающие направления обвиняют удаленных работников в налогах и малой заботе о местах, где они останавливаются, чтобы жить и работать. В популярных удаленных рабочих центрах, таких как Мехико, Барселона и Лиссабон, некоторые местные жители винят цифровых кочевников и Airbnb, у которых они обычно останавливаются, в резком росте цен на жилье. Хотя глобальная инфляция, отношение к жилью как к товару и общий (огромный) рост туристической индустрии способствовали этой тенденции, цифровые кочевники не безупречны. Международные удаленные работники должны понимать свое влияние на места, где они останавливаются, и стремиться минимизировать любые негативные последствия", – поясняет Джоэл.

Тем не менее, лучшим направлением для цифровых кочевников он считает Португалию, куда в последнее время стекается все больше молодых бизнесменов и творческих личностей.

"И легко понять, почему. В Лиссабоне есть все, что может желать цифровой кочевник в городе: он доступен по цене по сравнению с другими странами Западной Европы, в нем есть потрясающие кафе и коворкинг-пространства, он безопасен, и, кажется, здесь бесконечное количество встреч и вечеринок", – отметил автор, также добавив, что Португалию проводит дружественную визовую политику в отношении удаленщиков, которая была разработана для стимулирования местной экономики.

Чтобы минимизировать негативные последствия воздействия цифровых кочевников на жизнь португальцев, Джоэл советует подумать над тем, чтобы выбрать для удаленной работы какой-либо другой, менее популярный город Португалии.

10 лучших стран мира для цифровых кочевников в 2025 году

Португалия Таиланд Мексика Индонезия Испания Южная Африка Колумбия Грузия Болгария Вьетнам

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе Новая Зеландия объявила о смягчении визовых требования для цифровых кочевников. Таким образом власти страны надеются привлечь больше денег в ее экономику.

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