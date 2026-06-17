От 'Игры престолов' до лучших устриц: чем заняться в хорватском Дубровнике

Этот невероятный город предлагает туристам отдых на любой вкус.

Хорватский город Дубровник уже несколько лет считается самым переполненным туристам городом Европы. И это совсем неудивительно, ведь ему однозначно есть что показать гостям.

Британская туристическая компания eShores составила список того, что туристам стоит обязательно успеть сделать в этом потрясающем городе.

1. Прогуляться по Старому городу

Тревел-эксперты называют лучшим местом для начала знакомства с Дубровником его внесенный в список ЮНЕСКО Старый город: ворота Пиле, улица Страдун, Францисканский монастырь, дворец Спонза, церковь Святого Власия, Дворец ректора и Кафедральный собор.

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При этом они предупреждают, что туристам не стоит проводить все время только возле главных достопримечательностей, ведь многие потрясающие места в Дубровнике спрятаны в узких переулках и у крутых каменных лестниц, где можно наткнуться на крошечные винные бары, семейные рестораны и тихие уголки вдали от толпы.

Также обязательно стоит прогуляться по городским стенам Дубровника, построенным и укрепленным между XIII и XVII веками, которые полностью окружают Старый город и открывают невероятные виды во всех направлениях. Чтобы пройти весь маршрут, потребуется пара часов, но лучше отправиться туда пораньше, особенно летом, чтобы избежать толп и жары.

2. Подняться на канатной дороге на гору Срдж

Чтобы полюбоваться лучшими видами Дубровника, от Старого города и островов Адриатического моря до гор вдалеке, профессионалы советуют подняться на гору Срдж на высоту 400 метров над городом с помощью канатной дороги.

Особенно волшебно это место выглядит на закате, когда город под горой окрашивается золотом, а море мерцает в вечернем свете. Также наверху есть Императорская крепость XIX века, где расположен небольшой, но увлекательный музей, посвященный осаде Дубровника в 1991-92 годах, когда югославские и черногорские войска бомбардировали город, нацеливаясь на его исторический центр.

3. Прогуляться по следам "Игры престолов"

Дубровник получил широкую известность среди туристов после того как он стал местом съемок популярного телесериала "Игра престолов". Именно там снимали основные сцены Королевской Гавани, и его самые знаковые достопримечательности часто фигурировали в сериале.

Тапример, иезуитская лестница послужила местом действия печально известной "Прогулки позора" Серсеи, а ворота Пиле и Старый порт изображали гавань Королевской Гавани, тогда как крепость Ловриенац, расположенная на живописном холме за пределами городских стен, служила декорациями для Красной крепости.

При этом местные гиды активно предлагают пешеходные экскурсии, органично вплетая места съемок сериала в реальную средневековую историю города.

4. Расслабиться или активно отдохнуть на пляжах

Помимо истории, Дубровник, с его чистыми бирюзовыми водами, предлагает туристам идеальные условия для пляжного отдыха. Пляж Банье – самый простой вариант: он находится за пределами стен Старого города и предлагает прекрасные виды на город. Тем временем, для более спокойного отдыха эксперты советуют отправиться на пляж Свети Яков, расположенный в защищенной бухте на востоке. Дальше на запад, на полуострове Лапад, царит более спокойная, местная атмосфера с галечными пляжами, прибрежными кафе и прекрасными пешеходными дорожками вдоль побережья.

Чтобы взглянуть на Дубровник с совершенно другой стороны, можно отправиться на морскую прогулку на каяках: проплывая под его городскими стенами, туристы получают незабываемые впечатления.

5. Отведать черное ризотто и свежие устрицы

Как и следовало ожидать от города, расположенного на Адриатике, морепродукты занимают важное место в меню большинства местных ресторанов, включая жареную рыбу, осьминога, креветки и черное ризотто, приготовленное с чернилами кальмара. Еще одна региональная особенность – устрицы из Мали-Стона, небольшого городка на соседнем полуострове Пелешац. Они считаются одними из лучших в Хорватии и их обязательно стоит попробовать, утверждают профессионалы.

При этом они предупреждают, что большой популярностью у туристов пользуются рестораны вокруг Страдуна и площади Гундулича, однако за более аутентичной атмосферой без толп лучше отправиться на полуостров Лапад примерно в 3 километрах от стен Старого города.

Из напитков тревел-гуру рекомендуют попробовать в Дубровнике местное белое вино Pošip. В идеале им стоит насладиться в одном из знаменитых дубровницких баров, высеченных в скалах за пределами южных городских стен.

6. Отправиться на однодневную экскурсию из города

Тем, кто хочет на несколько часов сбежать из Дубровника, эксперты советуют отправиться на остров Локрум всего в нескольких минутах езды на лодке от Старого порта – тихий, свободный от автомобилей природный заповедник, где можно увидиеть вольно гуляющих павлинов, руины бенедиктинского монастыря, укромные места для купания и знаменитое соленое озеро Мертвого моря.

Тем временем, для полноценной однодневной поездки иедально подойдут Элафитские острова – небольшой архипелаг из трех основных обитаемых островов: Лопуд, Шипан и Количеп, предлагающих одни из самых красивых пейзажей в регионе. Например, на Лопуде находится пляж Шунж – один из редких песчаных пляжей в этой части Хорватии, тогда как Шипан – это удивительно тихое место с оливковыми рощами и сонными каменными деревушками. Тем временем, Колочеп славится своей Голубой пещерой, где солнечный свет придает воде необыкновенный ярко-синий цвет – попасть туда можно только на лодке, причем последний отрезок пути, около 20 метров, нужно проплыть самостоятельно.

Также среди туристов очень популярны однодневные поездки из Дубровника, в Боснию и Герцеговины, где большинство туров сочетают посещение Мостара с водопадами Кравице.

Отдых в Хорватии – полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее битанская тревел-журналистка Мэри Новакович дала туристам 14 полезных советов, как дешево отдохнуть в Хорватии. По ее словам, это вполне реально.

Тем временем, журналистка и фотограф Эмесе Мачко назвала четыре небанальных места в Хорватии, на которые туристам стоит обратить внимание, если не хочется ехать в шумный Дубровник.

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