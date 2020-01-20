Ручная кладь: все, что вам необходимо знать о перевозке багажа в салоне самолета

Что можно и нельзя перевозить в ручной клади и багаже. Правила перевозки ручной клади в самолетах.

Ручная кладь — это груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение. УНИАН собрал для вас самую важную и необходимую информацию для комфортного полета.

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Ручная кладь: что нельзя перевозить

- Колющие и режущие предметы, в частности: маникюрные ножницы; иглы для медицинских инъекций; вязальные спицы; металлические столовые ножи; штопоры.

- Устройства и игрушки, которые имитируют оружие; зажигалки в виде пистолета, другого вида оружия.

- Предметы с затупленными концами, которыми можно нанести телесные повреждения.

- Огнестрельное оружие (в том числе боевое, охотничье, спортивное), пневматическое, газовое оружие, пистолеты и револьверы с резиновыми или аналогичными по свойствам пулями, холодное оружие всех видов и конструктивно подобные изделия, патроны и запасные части к оружию, а также учебное, музейное, коллекционное и бутафорское оружие, ружья и пистолеты для подводной охоты.

Помимо этого существуют ограничения на перевозку жидкости. Нельзя перевозить более 100 мл таких жидкостей:

- вода или любые напитки, супы, сиропы;

- кремы, лосьоны, масла, духи, спреи, гели, пасты;

- вещества в контейнерах, таре, которые находятся под давлением, в том числе пена для бритья и антиперспиранты;

- смеси жидких и твердых веществ;

- тушь для ресниц;

- любые другие вещества подобного состава.

Отдельно стоит упомянуть медикаменты. Их можно брать в ручную кладь, при условии, что вы можете доказать необходимость, например, предъявить рецепт от врача. Лекарства без рецепта лучше всего провозить в основном багаже. Отметим, что лекарства, которые были переложены в другую упаковку (не в упаковке производителя), могут быть изъяты при прохождении контроля в аэропорту.

Размещение ручной клади

Ручную кладь размером следует размещать в индивидуальном месте, предусмотренном для хранения вещей над сиденьем или под передним креслом.

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Верхнюю одежду можно повесить на крючок переднего кресла.

Пассажиры, чьи места расположены в рядах у аварийных выходов, обычно имеют приоритет в размещении ручной клади на полках над аварийными рядами.

Не разрешается размещение ручной клади в аварийных рядах, проходах, в первых рядах пассажирского салона самолета, а также там, где она может ограничивать доступ к аварийно-спасательному оборудованию.

Размер ручной клади

Размеры ручной клади каждый авиаперевозчик устанавливает самостоятельно. Согласно рекомендациям IATA длина, ширина и высота места ручной клади не должна превышать 56 см x 45 см x 25 см. Между тем, в аэропортах у стоек регистрации часто стоят специальные стенды для проверки веса и габаритов ручной клади.

Нормы провоза ручной клади также могу отличаться от класса, в котором вы летите и дальности перелета. Зачастую еще одно место для ручной клади можно оплатить дополнительно.

Ручная кладь Wizz Air

Максимальный вес 10 КГ

Колеса: разрешаются/необязательно

Максимальный размер: 40 x 30 x 20 см*

Ручная кладь должна помещаться под креслом спереди. Это может быть сумка для ноутбука, дамская сумочка или небольшой рюкзак.

Ручная кладь МАУ

Ручная кладь SkyUp

Кол-во: 1 место на пассажира

Стоимость: бесплатно

Размер: 55х40х20 (сумма параметров 115 см)

Вес: до 7 кг

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Дополнительно можно взять:

- папка для бумаг

- зонтик

- книга или журнал

- питание для ребенка в дорогу

- детская дорожная люлька или коляска-трость

- мужская или женская сумка

- единица верхней одежды

- ноутбук

- питание для ребёнка в дорогу (вес – до 5 кг, параметры не должны превышать 40х30х20 см)

Общий вес предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35*20*10 см.

Ручная кладь Ryanair

Ручная кладь, 1 единица на пассажира

40см x 20см x 25см – бесплатно.

Пассажиры, приобретающие услугу приоритетной посадки, могут провезти 2 единицы ручной клади:

крупная (55см x 40см x 20см) и маленькая (40см x 20см x 25см).