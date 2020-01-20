Ручная кладь: все, что вам необходимо знать о перевозке багажа в салоне самолета
Ручная кладь — это груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение. УНИАН собрал для вас самую важную и необходимую информацию для комфортного полета.
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Ручная кладь: что нельзя перевозить
- Колющие и режущие предметы, в частности: маникюрные ножницы; иглы для медицинских инъекций; вязальные спицы; металлические столовые ножи; штопоры.
- Устройства и игрушки, которые имитируют оружие; зажигалки в виде пистолета, другого вида оружия.
- Предметы с затупленными концами, которыми можно нанести телесные повреждения.
- Огнестрельное оружие (в том числе боевое, охотничье, спортивное), пневматическое, газовое оружие, пистолеты и револьверы с резиновыми или аналогичными по свойствам пулями, холодное оружие всех видов и конструктивно подобные изделия, патроны и запасные части к оружию, а также учебное, музейное, коллекционное и бутафорское оружие, ружья и пистолеты для подводной охоты.
Помимо этого существуют ограничения на перевозку жидкости. Нельзя перевозить более 100 мл таких жидкостей:
- вода или любые напитки, супы, сиропы;
- кремы, лосьоны, масла, духи, спреи, гели, пасты;
- вещества в контейнерах, таре, которые находятся под давлением, в том числе пена для бритья и антиперспиранты;
- смеси жидких и твердых веществ;
- тушь для ресниц;
- любые другие вещества подобного состава.
Отдельно стоит упомянуть медикаменты. Их можно брать в ручную кладь, при условии, что вы можете доказать необходимость, например, предъявить рецепт от врача. Лекарства без рецепта лучше всего провозить в основном багаже. Отметим, что лекарства, которые были переложены в другую упаковку (не в упаковке производителя), могут быть изъяты при прохождении контроля в аэропорту.
Размещение ручной клади
Ручную кладь размером следует размещать в индивидуальном месте, предусмотренном для хранения вещей над сиденьем или под передним креслом.
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Верхнюю одежду можно повесить на крючок переднего кресла.
Пассажиры, чьи места расположены в рядах у аварийных выходов, обычно имеют приоритет в размещении ручной клади на полках над аварийными рядами.
Не разрешается размещение ручной клади в аварийных рядах, проходах, в первых рядах пассажирского салона самолета, а также там, где она может ограничивать доступ к аварийно-спасательному оборудованию.
Размер ручной клади
Размеры ручной клади каждый авиаперевозчик устанавливает самостоятельно. Согласно рекомендациям IATA длина, ширина и высота места ручной клади не должна превышать 56 см x 45 см x 25 см. Между тем, в аэропортах у стоек регистрации часто стоят специальные стенды для проверки веса и габаритов ручной клади.
Нормы провоза ручной клади также могу отличаться от класса, в котором вы летите и дальности перелета. Зачастую еще одно место для ручной клади можно оплатить дополнительно.
Ручная кладь Wizz Air
Максимальный вес 10 КГ
Колеса: разрешаются/необязательно
Максимальный размер: 40 x 30 x 20 см*
Ручная кладь должна помещаться под креслом спереди. Это может быть сумка для ноутбука, дамская сумочка или небольшой рюкзак.
Ручная кладь МАУ
Ручная кладь SkyUp
Кол-во: 1 место на пассажира
Стоимость: бесплатно
Размер: 55х40х20 (сумма параметров 115 см)
Вес: до 7 кг
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Дополнительно можно взять:
- папка для бумаг
- зонтик
- книга или журнал
- питание для ребенка в дорогу
- детская дорожная люлька или коляска-трость
- мужская или женская сумка
- единица верхней одежды
- ноутбук
- питание для ребёнка в дорогу (вес – до 5 кг, параметры не должны превышать 40х30х20 см)
Общий вес предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35*20*10 см.
Ручная кладь Ryanair
Ручная кладь, 1 единица на пассажира
40см x 20см x 25см – бесплатно.
Пассажиры, приобретающие услугу приоритетной посадки, могут провезти 2 единицы ручной клади:
крупная (55см x 40см x 20см) и маленькая (40см x 20см x 25см).