Антисанитария на пути процветания украинского туризма

Марина Григоренко

Пандемия коронавируса и введенный как ее следствие на неопределенное время карантин практически во всех странах мира дали четкий сигнал, что в обозримом будущем люди не смогут массово путешествовать за границу. Большинство стран сейчас «закрыты», а снимать ограничения на въезд точно будут постепенно и не для всех. В той же Австрии, где постепенно начинают снимать введенные карантинные ограничения, заговорили, что подумывают пускать иностранных туристов уже летом. Однако при одном условии: их страна сможет доказать, что обуздала инфекцию. В первую очередь речь идет о гражданах ЕС, а вот у украинцев вряд ли такие же хорошие шансы. Аналогичные сигналы поступают из популярных среди украинцев «теплых» стран: в Италии и Испании заговорили, что летом 2020 года иностранцев на местных курортах не ждут, особенно из стран за пределами Евросоюза.

Разумеется, на этом фоне в украинской туристической среде тут же заговорили об очередном шансе для внутреннего туризма, который у нас безуспешно пытаются пробудить с момента обретения независимости Украины. Мол, украинцы не захотят сидеть все лето дома и от безысходности поедут исследовать родную страну. Власти тоже принялись активно призывать сограждан обратить внимание на поездки по стране, когда снимут карантинные ограничения.

Однако есть одна проблема: при том, что Украина – страна невероятно разнообразная, с богатой историей и живописной природой, отечественный туризм в целом, мягко говоря, не дотягивает по уровню до цивилизованного отдыха. В первую очередь, из-за устаревшей инфраструктуры и вопиющей антисанитарии. Вспомните, сколько раз вы приезжали в довольно популярное среди туристов место и обнаруживали, что элементарно сходить в туалет негде, максимум в выгребную яму, куда без средств химзащиты не зайти. Букский каньон, Голубые озера, дендропарк «Александрия», озеро Синевир, морские курорты… Это все прекрасные живописные места, где местный бизнес, не без поддержки региональных властей, для начала хотя бы мог установить приличный, пусть и платный санузел. И, поверьте, туристы после парочки часов в дороге с удовольствием бы заплатили те несчастные 5-10 гривень за то, чтобы получить чуточку комфорта.

При том, что Украина – страна невероятно разнообразная, с богатой историей и живописной природой, отечественный туризм в целом, мягко говоря, не дотягивает по уровню до цивилизованного отдыха. В первую очередь, из-за устаревшей инфраструктуры и вопиющей антисанитарии

А о том, чтобы руки где-то помыть полноценно – вообще говорить не стоит. А ведь в потерявшем в последние годы бдительность мире, где мы так привыкли покупать стрит-фуд после большой туристической прогулки, а потом сразу же есть его прямо на улице, теперь правила диктует коронавирус. А потому и индустрии, и туристам придется более ответственно подходить к вопросам личной гигиены, для чего должны быть созданы соответствующие условия.

В мире уже активно обсуждается, что туристическая индустрия в ближайшие годы не будет такой, как мы привыкли: в первую очередь, теперь придется соблюдать дистанцию и правила гигиены. Из предлагаемых вариантов решения проблемы – отдых на пляжах на расстоянии в 2 метра, свободное среднее кресло в самолетах, стеклянные перегородки между посетителями ресторанов, отказ от «шведских столов» в отелях, ужесточение требований к уборке номеров и так далее.

Причем неясно, как это отразится на ценах. С одной стороны, нужно будет снова убедить перепуганных туристов путешествовать, и низкие цены должны немного усыпить их чувство страха. К тому же, многие люди потеряли деньги из-за карантина, а потому поехать в отпуск для них станет сложнее. С другой стороны, новые условия отдыха, которые не позволят туристическому бизнесу забиваться «под завязку», могут вызвать рост цен. Ведь никто не будет работать себе в убыток.

Вопросы устаревшей инфраструктуры и недостаточного уровня санитарных условий поднимались в Украине неоднократно даже в докарантинные времена. В последний год государство даже наконец решило взяться за развитие украинского туризма, в надежде заманить сюда падких на экзотику богатых иностранцев. Тем не менее, в пересмотренном в середине апреля госбюджете, с учетом пандемии коронавируса, не осталось средств, изначально предусмотренных на развитие туризма. А потому, вероятнее всего, владельцы отелей, ресторанов и прочих туристических учреждений по всей стране останутся один на один с проблемой. Но вот готовы ли они к этому как морально, так и финансово?

В мире, где правила диктует коронавирус, и туристической индустрии, и туристам придется более ответственно подходить к вопросам личной гигиены, для чего должны быть созданы соответствующие условия. Однако готов ли к этому украинский бизнес?

Чего стоит только основной номерной фонд отелей, хостелов и санаториев на украинских курортах – что развлекательных морских, что лечебных «на минеральных водах». Да, среди них есть определенный процент качественных (и дорогостоящих) учреждений для размещения туристов, но в целом ситуация по Украине, где до сих пор законодательно не урегулирован вопрос категоризации отелей, выглядит печально. И это не говоря о всевозможных частниках, сдающих квартиры посуточно. Аналогичная ситуация с заведениями питания. Все эти привокзальные кафешки-наливайки, столовки в небольших туристических городках и поселках, разносящие по пляжам пирожки бабушки и торговля с пола…

Теперь же, чтобы турист не боялся за собственное здоровье, все это нужно будет привести в порядок. Но ведь бизнес в Украине живет по особым законам. И есть опасение, что в наших реалиях снова победит жадность: цены поднимут, а условия – не улучшат, понадеявшись на то, что украинец так изголодался по отдыху, что согласится даже на любые условия. Но это как раз может сыграть злую шутку с украинским внутренним туризмом. Ведь украинский турист уже не такой простой и наивный, он успел вкусить приличный отдых за границей. А потому если отечественный туристический бизнес вовремя не опомнится и не начнет исправлять копившиеся годами косяки, он рискует остаться без клиента, который подумает: лучше я посижу еще пару месяцев дома, а потом поеду за безопасным отдыхом туда, где для этого созданы безопасные условия.

Марина Григоренко

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