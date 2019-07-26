На денек из Киева: живописная красота дендропарка «Александрия» с тенью пернатого бизнеса

Сам по себе город Белая Церковь, находящийся менее чем в 100 километрах от столицы, не представляет особой туристической ценности. Возможно, мое мнение немного субъективно, ведь я прожила часть жизни в этом городе. Меня всегда поражало, как довольно большой город с почти тысячелетней историей может быть таким «серым».

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Вдумайтесь только, основал его сам Ярослав Мудрый в далеком 1032 году как крепость для защиты от кочевников, двигающихся на север. Однако помимо, собственно, «Александрии», в наши дни тут особо смотреть нечего. Разве что еще Замковую гору в центре города – остатки городища летописного города Юрьева (именно так изначально называлась Белая Церковь). Впрочем, это как раз и проливает свет, почему в городе так мало исторических достопримечательностей.

Дело в том, что с самого момента основания на город регулярно совершались вражеские набеги – то монголо-татарами, то половцами, то еще кем-то. Город несколько раз сжигали дотла. В середине 16 века здесь построили мощный Белоцерковский замок, где обосновался двухтысячный польский гарнизон. С тех пор город, попутно терзаемый регулярными восстаниями, стал очень важным для Речи Посполитой. Однако в конце 18 века его присоединили к России. Тогда же императрица Екатерина ІІ приказала уничтожить Белоцерковский замок. Сейчас на этом месте можно увидеть лишь законсервированные остатки древних фундаментов.

Из более современных памятников на Замковой горе - Костел Иоанна Крестителя 19 века, он же дом органной музыки, и, собственно, памятник Ярославу Мудрому. А еще отсюда открываются живописные виды на реку Рось (выход к ней есть и в самом парке "Александрия").

Также в центре города сохранились торговые ряды 19 века, которые в народе именуют БРУМ. Выполненные в стиле раннего классицизма, сейчас они стали пристанищем для различных магазинов и кафе.

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В 20 веке Белую Церковь постигла судьба типичного индустриального советского города, где в один прекрасный момент открыли большой завод, что способствовало расширению города за счет переезда работников из других регионов. А потому большая часть современной Белой Церкви – это наскоро возведенные серые бетонные советские конструкции.

Впрочем, в последние годы город все же немного привели в порядок. Не сказать, что везде удачно с архитектурной точки зрения, но немного осовременили и подретушировали. Среди прочего облагородили аллею вдоль Александрийского бульвара, который тянется от центра до дендропарка. Теперь здесь высажены деревья, установлены необычные скульптуры и новые лавочки. Но это все же больше место променада для местных. Ведь туристу после забега по парку вряд ли хватит сил гулять по городу.

Как добраться из Киева до парка «Александрия»

Разумеется, для начала едем в Белую Церковь. Маршруток из Киева туда отправляется немерено из разных районов города. Но я рекомендую отъезжать от остановки общественного транспорта у «Тарелки» возле метро «Лыбидская». По нескольким причинам.

Во-первых, маршрутки отсюда доезжают прямо до парка «Александрия». Главное только утонить у водителя перед отправлением конечную остановку. Вам нужна маршрутка до «Пионерской», тогда как большинство доезжают до железнодорожного вокзала или Соборной площади, а это примерно в 3-4 километрах от парка.

Второй момент, ехать из Киева в Белую Церковь предстоит по Одесской трассе, а от «Лыбедской» туда намного ближе, чем от той же «Вокзальной». А зачем растягивать дорогу на лишние полчаса петлянием по столице, еще и пробки могут быть.

И третий момент – все же эта остановка не такая популярная, как та же «Вокзальная», где сосредоточены основные потоки студентов и белоцерковчан, приезжающих в столицу на работу. А перед выходными и праздниками очередей вообще не избежать.

Маршрутки на Белую Церковь от «Лыбедской» отправляются довольно часто, и, если прийти часов в 9 утра, в течение 20-30 минут точно можно уехать. Стоимость проезда – 60 гривень с человека. Ехать примерно час.

Выходить нужно на остановке «Парк «Александрия», совсем немного не доезжая до конечной. Именно здесь находится главный вход в дендропарк, откуда лучше всего начинать прогулку. А вот отправляться домой нужно от «Пионерской», как раз там находится еще один выход из парка.

Прогулка по парку «Александрия»

Белоцерковский дендропарк «Александрия считается одним из крупнейших парков Восточной Европы и одновременно крупнейшим архитектурно оформленным ландшафтным парком в Украине. Основала парк в конце 18 века графиня Александра Браницкая – племянница российского князя Потемкина и по совместительству супруга польского гетмана Браницкого, получившего эти земли в благодарность за успешное подавление Колиивщины. Когда территория будущего дендропарка стала имением Браницких, графиня быстро принялась обустраивать здесь изысканный парк-резиденцию по примеру европейских королевских парков, которые она не раз посещала.

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К середине 19 века парк получил огромную славу, его посещали многие известные люди того времени, в том числе Тарас Шевченко и Александр Пушкин, бюсты которых встречают гостей на воротах главного входа в «Александрию». Однако со временем семья Браницких утратила свое значение на этих землях, и уже к началу 20 века комплекс, который заботливо обустраивали три поколения, начал приходит в упадок. В период 1917-1920 годов парк понес самые ощутимые потери – многие сооружения разрушили, а ценные экспонаты вывезли. Добила его Вторая мировая война. К счастью и на редкость, после войны советские власти занялись восстановлением заповедника, что уберегло его от дальнейших разрушений.

В наши дни «Александрия» находится в довольно хорошем состоянии. Видно, что за парком следят, также здесь регулярно проводят реконструкцию. Вот, например, сейчас отстраивают летний дворец Аустерия.

В свое время я довольно часто гуляла по парку, а потому могу с уверенностью заявить, что гулять здесь хорошо в любое время года и в любую погоду. Парк каждый раз выглядит по-новому и готов удивлять. Только переступаешь порог, и сразу оказываешься будто в параллельной вселенной, где нет городского шума и серых зданий. Тем не менее, как по мне, лучше всего здесь во второй половине мая-начале июля, когда зелень совсем молодая, все цветет, а вокруг радостно поют птицы.

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Парк работает с 8:00 до 21:00. Входной билет на лето 2019 года стоил 25 гривень для взрослых, для школьников и студентов 10 гривень, для пенсионеров 2 гривни, для дошкольников бесплатно. Если заезжать на велосипеде – цена будет на 10 гривень дороже. Очень кстати у главного входа в парк есть велопрокат. Это очень удобно. Ведь парк довольно большой – почти 300 гектаров, и если хотите посмотреть все, да с пользой для здоровья, велосипед вам пригодится.

А вот с собаками в парк нельзя. Также у входа в парк указано, что стоимость фото- и видеосъемки составляет 300 гривень, но, очевидно, речь идет о профессиональной работе.

И тут полезный совет. Разумеется, многие приходят в «Александрию» ради красивых фото, устраивая тут целые фотосессии в лучших нарядах. Но если вы хотите именно погулять и насладиться природой с архитектурой, тогда лучше сделайте ставку на удобную закрытую обувь, ведь здесь много пыльных тропинок. Также нелишним будет одеться так, чтобы были прикрыты ноги. Ведь если планируете забираться в «дикую» часть, «встречи» с обжигающей крапивой, агрессивными комарами и прочей живностью неизбежны. А если уж очень нужны постановочные фото в красивой одежде, лучше возьмите ее с собой и переоденьтесь на месте.

По всему парку есть указатели и инфостенды, но я все же советую полагаться на судьбу и гулять по парку методом «поворачиваю туда, куда подсказывает интуиция». Поверьте, в таком случае вас ждет множество интересных открытий.

А еще таким образом удастся избежать толп людей, которых в парке довольно много – начиная от приезжих групп туристов и заканчивая местными отдыхающими (горожане традиционно очень любят парк).

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Условно современный дендропарк «Александрия» можно поделить на облагороженную и дикую части. С одной стороны, это ухоженные поляны, аллеи и клумбы, а также различные памятники садово-паркового искусства – дворцы, колоннады, скульптуры и прочее.

Особого внимания заслуживает Большая поляна в центре парка – площадью целых 10 гектаров! Здесь группами растет 86 видов деревьев, в том числе 82 экземпляра здесь старше века. В том числе семейное дерево Браницких – четырехствольная сосна. Она была искусственно создана по приказу графини так, чтобы количество стволов сосны соответствовало количеству ее детей.

Из архитектурных форм мне также очень нравятся Руины. Они были созданы здесь искусственно, однако выглядят как настоящие. С одной их стороны – искусственный водопад, а с другой – большой пруд с лебедями и уточками. Здесь особенно много туристов, желающих сделать красивые фото.

Еще в парке есть Колоннада Эхо, секрет которой в том, что сказанное в одном конце можно услышать в другом. Правда, сейчас ее облюбовали пытающиеся подзаработать музыканты, а потому проверить это, увы, получается не всегда.

Можно еще углубиться в дикую часть парка по менее заметным тропам, то и дело наталкиваясь на интересные локации. Особо долго я искала колонну с глобусом, находящуюся где-то в овраге. Проход к ней полностью зарос, однако именно здесь можно увидеть по-настоящему дикую растительность парка.

Также на территории парка есть музей, мини-зоопарк, канатный парк, кафе, ресторан, точки с сувенирами, ларьки со снеками/напитками/мороженым. Тем не менее, стоит учесть определенную долю монополизма, отражающуюся на ценах продукции, а ассортимент здесь намного скромнее, чем на киевских фестивалях выходного дня. Потому если хотите просто скромный перекус-пикник, лучше прихватите еду-напитки с собой. На крайний случай, чтобы не везти из Киева, напротив второго входа в парк на Пионерской, где конечная маршрутки, есть супермаркет.

Гулять по парку можно очень долго. Если хотите осмотреть все по максимуму, да еще и сделать привал на природе для перекуса, рассчитывайте часов на 5. И если хотите вернуться домой до вечера, лучше завершить прогулку до 18 часов.

Ложка дегтя после визита в дендропарк «Александрия»

И напоследок пару не очень приятных моментов, оставивших у меня небольшой «осадок» после недавнего посещения парка. Во-первых, это отсутствие приличных туалетов. В парке «Александрия» с этим действительно беда. До ближайшего «санузла», если его можно так назвать, от главного входа идти минут 10. Находится он среди деревьев без каких-либо указателей. Хотя если у вас острый нюх – вы его учуете издалека. Хоть снаружи эта малая архитектурная форма поначалу вселяет надежду, внутри там все очень плохо. Это попросту выгребная яма в лучших традициях без намека на гигиену.

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Второй туалет хоть и называют более приличным, ненамного лучше. Это все та же выгребная яма без урны в кабинке. Но зато снаружи выглядит симпатично, здесь иногда убирают и даже умывальник есть (правда, воды в день моего визита не было).

Многие мои знакомые смеются, но я правда оцениваю туристическую привлекательность объекта по туалету. Ведь его состояние в какой-то мере показывает отношение к посетителю. Вот добирается человек в «Александрию» полтора-два часа из того же Киева. Разумеется, после дороги хочется заскочить в санузел. А тут такое пренебрежение… Хочется верить, что до реконструкции парковых туалетов пока что попросту не добрались, направляя средства сначала на поддержание достопримечательностей. Однако если туда хотят привлекать больше туристов, нужна соответствующая инфраструктура.

Кроме того, хоть в парке и развешаны информационные стенды, с табличками возле знаменитой Большой поляны немного прогадали. С одной стороны, где установлены стенды со справочной информацией, есть указание, что на поляну заходить нельзя, а вот с «тыльной» стороны мы ее не увидели (хотя, может, она была где-то запрятана). А потому мне стало жутко стыдно за то, что мы забрели на поляну. Кто ж знал…

Но главный момент, который заметно подпортил общее впечатление от парка, это местные предприниматели, предлагающие фото с голубями. Да не с простыми, а с выкрашенными искусственным образом в ядовитые цвета. По поводу гуманности такого вида «бизнеса» говорилось уже не раз, но, увы, далеко не все в украинском обществе достаточно сознательны. Ведь, как говорится, спрос порождает предложение, и любителей подобных фото совсем не волнует, что живут такие животные и птицы не больше одного сезона. Другое дело, содержатся, как правило, такие животные в ненадлежащих условиях, а у их эксплуататоров нет каких-либо ветеринарных свидетельств. Как следствие, животные болеют и разносят заболевания, которые могут передаваться человеку, особенно в случае с голубями. А кому хочется, чтобы его ребенок подхватил заразу?

Так вот в «Александрии» у одной из самых популярных фотолокаций – Китайского мостика – обосновались такие горе-предприниматели с крашеными голубями, и нет гарантии, что они не начнут требовать от вас денег, если голубь случайно попадет в кадр. Можно было бы забыть о них, если бы не их хамское отношение к посетителям, которых подобный бизнес не устраивает. Ведь в ответ на спокойное замечание, зачем так издеваться над животными, эти товарищи в агрессивной манере принялись доказывать, что белый голубь с ярко голубым хвостом - это чудеса селекции. А ведь дети могут в это поверить! В довершение, их главарь по имени Борис с явными признаками алкогольного опьянения начал переходить на личные оскорбления. А когда мы остановились расспросить о нем у стоящей рядом бабушки-продавщицы, он бросился к нам с угрозами, и она быстро постаралась перевести тему. Видать, это уже был не первый прецедент. Такое поведение навело нас на мысли о не совсем законном характере деятельности этих предпринимателей.

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Я не смогла оставить эту ситуацию без внимания, а потому направилась в администрацию парка. Учитывая, что был выходной день, руководства не было, но сотрудники музея любезно предложили мне оставить заявление-жалобу на имя директора дендропарка. При этом меня уверяли, что ни о каком «голубином» фотобизнесе здесь никто не знает, да и не поддерживают такую деятельность.

В принципе, я не особо рассчитывала на ответную реакцию. Однако спустя недели полторы я все же получила ответ-отписку от администрации парка. Мне сообщили, что предприниматель Борис К. является арендатором и у него есть документы на птиц. Тогда мне тем более не понятна его агрессивная реакция. Также меня заверили, что провели с ним воспитательную беседу, по итогам которой он пообещал уважительно относиться к посетителям. Впрочем, мне почему-то в это особо не верится, по крайней мере, в части раскаяния господина Бориса.

Тем временем, именно такие неприятные эпизоды способны подпортить репутацию всего заповедника, ведь на выходе впечатления туриста от визита сюда формируются на основе целого комплекса факторов. И за все, что происходит внутри дендропарка, отвечает его руководство, в том числе за сторонних людей, которые неуважительно относятся к клиентам, заплатившим, между прочим, деньги за вход. А, как гласит известная поговорка, клиент всегда прав.

***

И тем не менее, мне хочется назвать дендрологический парк «Александрия» в Белой Церкви – однозначно must visit для тех, кто хочет насладиться уникальным памятником садово-паркового искусства в Украине и отключиться от городских забот среди живописной природы. Даже несмотря на некоторые пережитки старой системы, которые мешают ему развиваться как всеукраинскому и международному туристическому направлению.

Марина Григоренко