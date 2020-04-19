Австрия уже летом может открыться для туристов - СМИ

В Австрию будут пускать туристов из стран, которые побороли коронавирус.

Австрия не исключает, что летом начнет пускать к себе туристов из стран, которые смогли взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, в частности, из Германии.

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Об этом заявила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер в интервью Die Presse, сообщает "Европейская правда".

"Нам надо готовиться к различным видам отпусков этого года. Но поскольку распространение коронавируса сейчас относительно под контролем, мы как федеральное правительство уже можем обещать постепенное смягчение мер и мы убеждены, что туристические поездки этим летом возможны", - сказала Кестингер.

Впрочем, она отметила, что ограничения на путешествия из-за пандемии коронавируса будут действовать в течение нескольких месяцев.

"Однако, если страны будут демонстрировать такую хорошую, позитивную динамику, как Германия, есть высокая вероятность достичь двусторонних договоренностей", - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, в Австрии уже открылось большинство магазинов после коронавирусного локдауна. Таким образом, Австрия стала одной из первых стран Евросоюза, которая ввела такие послабления после четырех недель ограничительных мер.