Испанские курорты этим летом будут закрыты для иностранцев - СМИ

Летний туристический сезон 2020 года сорван из-за эпидемии нового коронавируса.

Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и туриндустрии. Также информацию подтвердили в ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль - Exceltur, передает DW.

По оценке экспертов Exceltur, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Министр труда Испании Иоланда Диас еще 17 апреля заявила, что правительственный план поэтапного возобновления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев раньше конца текущего года. Министр пообещала помощь работникам отрасли, которые остались без работы.

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Еще раньше испанский министр потребления Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. Также это говорили и другие представители правительства.

С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина - неясность с перспективой распространения нового коронавируса, учитывая то, что Испания относится к числу наиболее пострадавших от пандемии стран.

Иностранный туризм, так называемая "индустрия солнца и пляжа", - главная отрасль испанской экономики. В 2019 году в стране отдохнуло почти 84 миллиона иностранцев. По данным Exceltur, потери из-за отсутствия иностранных туристов в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 миллиардов евро.

Чтобы избежать волну банкротств, отрасль, охватывающая гостинично-ресторанное хозяйство, транспорт и часть торговли, возлагает надежду на возможное открытие морских курортов для граждан Испании. На всякий случай предлагается отправлять людей на отдых в полупустых поездах и загруженных лишь на две трети самолетах - чтобы ради избежания заражения сохранять дистанцию в один-два метра. Определенную дистанцию предлагается соблюдать в ресторанах и на пляжах.

Вместе с тем, администрация Канарских островов, ссылаясь на то, что архипелаг особо не пострадал от коронавируса, просит в виде исключения разрешить принимать летом не только испанцев, но и иностранцев, соблюдая при этом все меры предосторожности.

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Тем временем власти в Мадриде пока никак не отреагировали на предложение позволить кому-либо отдых у моря. В связи с этим отмечается, что как минимум до 9 мая передвижение по стране ограничивается. За нарушение - попытку выехать из центральных областей страны в район морских курортов - предусматривается штраф в 1500 евро.

Кроме того, газета АВС предположила, что в этом году отдых будет не по карману многим испанцам. Ведь миллионы людей не работают из-за пандемии, а меры предосторожности станут причиной поднятия цен, к примеру, на тот же транспорт.

Как сообщал УНИАН, в Испании, по состоянию на 20 апреля, число заразившихся новым коронавирусом достигло 200 210 человек, от последствий болезни COVID-19 умерли 20 852 человека.

Отметим, что последние заявления властей Евросоюза, украинских политиков и экспертов по всему миру все больше намекают, что украинцам, как и жителям всего мира, увы, придется отказаться от планов на путешествия в Европу, да и не только, как минимум до конца лета. А то и вовсе до конца года. Уже стало понятно, что страны будут поэтапно снимать карантинные ограничения и постепенно разрешать передвижения людей, а о допуске граждан третьих стран будут говорить в последнюю очередь. Более того, летние путешествия по Украине также могут оказаться под угрозой. УНИАН.Туризм разбирался в грустных тенденциях туристического лета 2020.

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