Развитие туризма в Украине лишили госфинансирования

Госагентство по развитию туризма займется реализацией проектов, на которые не нужно государственное финансирование.

Изменения в бюджет, которые предусматривают, в частности, отмену всех затрат на поддержку развития туризма в Украине, поддержала в целом Верховная Рада на внеочередном заседании.

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За это решение проголосовали 249 народных депутатов. Как сообщал Zruchno.Travel, новый бюджет предусматривает отмену расходов по статьям "Раскрытие туристического потенциала Украины" (240 млн грн) и "Сшивание страны – проект мобильности молодежи" (500 млн грн).

Директор Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив в соцсети отметила, что у Госагентства много проектов, которые можно реализовать и без государственного финансирования. "Есть очень много работы для того, чтобы объективно можно было говорить на государственном уровне о важности отрасли. И большая часть практически не требует финансирования. Этим и займемся. Плюс есть другие источники финансирования для нужных "core projects", – прокомментировала Олеськив.

В частности, речь идет о разработке новых методов статистики и аналитики и внесении изменений в закон "О туризме". Кроме того, Государственное агентство по развитию туризма планирует запустить образовательные онлайн-программы для сотрудников индустрии гостеприимства.

"Антикризисный" бюджет предполагает не такое значительное уменьшение затрат на поддержку проектов Украинского культурного фонда (УКФ). Из предусмотренных на этот год 697 млн грн на УКФ депутаты предлагают оставить 400 млн грн, а не 250 млн грн, как предусматривал предыдущий законопроект.