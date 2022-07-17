Предполагается, что больше остальных функцию оценят работники сферы недвижимости.

В ходе недавней конференции для разработчиков Apple WWDC 2022 был презентован инструмент RoomPlan API. Он позволяет устройствам iPhone или iPad, оснащенными датчиками LiDAR, просканировать комнату и создать ее 3D-модель.

Как можно использовать эти возможности на практике продемонстрировал на видео сотрудник компании Shopify Расс Машмайер.

В частности, разработчик показал, как новая технология дополненной реальности от Apple позволяет "сбросить комнату до заводских настроек" – очистить от всей мебели и других предметов.

Предполагается, что больше остальных наработку оценят работники сферы недвижимости. Она позволит показывать потенциальным, покупателям, как новая мебель может выглядеть у них дома. При этом нет необходимости передвигать или убирать уже имеющуюся мебель.

— Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022

На выходе RoomPlan API отдает файл в формате USD или USDZ, который можно перенести в инструменты Cinema 4D, Shapr3D или AutoCAD.

— Russ Maschmeyer (@StrangeNative) July 13, 2022

Ранее УНИАН рассказывал, что компания Google обучила нейросетьс "невиданным фотореализмом" генерировать картинки по текстовому описанию. работает она по методу диффузии, увеличивая и дорабатывая набросок по тексту до тех пор, пока ИИ не решит, что не может сделать его еще более похожим на заданные параметры.

Также писали о разработке британской компании DeepMind, входящей вместе с Google в холдинг Alphabet, которая научила нейросеть писать сложные коды не хуже людей.

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