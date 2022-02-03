Она доказала свою эффективность в состязаниях с людьми, обойдя большинство участников.

Британская компания DeepMind, входящая вместе с гигантом Google в холдинг Alphabet, разработала ИИ-алгоритм AlphaCode, который может послужить отправной точкой для полностью автоматизированного программирования.

Он уже доказал свою эффективность в состязаниях с программистами-людьми, попав в 54% лучших участников, говориться в блоге компании.

AlphaCode принимала участие в конкурсах на платформе Codeforces, где собираются самые скилловые программисты со всего мира. Для успешного решения задач необходимо было применить логику, критическое мышление, азы алгоритмизации и кодирования. Задания на конкурсе больше напоминают головоломки.

Здесь начинается самая интересная часть – нейросеть успешно прошла 10 тестов без использования готовых шаблонов. Она генерировала уникальный новый код, который оказался не хуже того, что написали специалисты среднего уровня.

Впрочем, в DeepMind признали, что их разработка пока не может полноценно заменить людей, а исследования находятся на начальных этапах. Сейчас навыки AlphaCode пока применимы только в соревновательном программировании, однако в будущем систему планируют доработать, чтобы она смогла писать абсолютно любой код в полностью автоматизированном режиме.

Главный научный сотрудник DeepMind Ориол Виньялс считает, что AlphaCode повысит производительность и позволит изобрести новые способы создания программного обеспечения людьми без навыков программирования.

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Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал об эксперименте, в рамках которого нейронная сеть при помощи искусственных нейронов написала ему речь. Для этого использовались технологии стартапа выпускника КПИ Postello.

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