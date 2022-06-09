Apple выделали лучшие iOS-приложения и игры 2022 года / фото ua.depositphotos.com

Apple провела ежегодную церемонию вручения наград Design Awards, в рамках которой купертиновцы выбирают лучшие iOS-приложения и игры, а лауреаты получают ценные призы, включая гаджеты компании.

В 2022 году "яблочные" определили шесть категорий: инклюзивность, развлечение, взаимодействие, социальное влияние, визуальный ряд и графика, а также инновации.

Инклюзивность

  • Procreate – инструмент для цифровой живописи; подойдет как новичкам, так и про;
  • Wylde Flowers – ламповый симулятор фермы с "колдовским уклоном".

Развлечение

  • (Not Boring) Habits – приложение для отслеживания задач и привычек, которое, в отличие от своих конкурентов, выполнено в виде игры с наградами;
  • Overboard! – нелинейная головоломка-детектив, где игроки берут на себя роль не следователя, а виновной стороны.

Взаимодействие

  • Slopes –  полезное приложение-дневник для занятия зимними видами спорта;
  • A Musical Story – минималистическая музыкальная адвенчура в стиле 70-х.

Социальное влияние

  • Rebel Girls – приложение-сборник, рассказывающее истории самых влиятельных женщин мира;
  • Gibbon: Beyond the Trees – аркадный платформер, который в виде игры затрагивает тему влияния деятельности человека на окружающую среду.

Визуальные ряд и графика

  • Halide Mark II – приложение для камеры с множеством интересных особенностей;
  • LEGO® Star Wars: Castaways – космическая аркада во вселенной "Звездных войн".

Инновации

  • Odio – приложение для создания эмбиент-музыки с поддержкой объемного звучания и отслеживания поворота головы;
  • MARVEL Future Revolution – приключенческая адвенчура с открытым миром во вселенной Marvel.

Напомним, накануне Apple анонсировала iOS 16, которая станет доступна для владельцев iPhone уже этой осенью. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения.

Но если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Единственный момент – перед установкой не забудьте сделать резервную копию смартфона. 

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