Google работает над автопереключением аудио и совместным использованием интернета между привязанными к аккаунту девайсами

Google готовит более тесную интеграцию Android-устройств, которые привязаны к одной учетной записи. Нечто похожее существует в экосистеме Apple.

Как пишет портал Android Authority, данное нововведение предполагает связь нескольких устройств, которые авторизованы в одном аккаунте Google. После синхронизации девайсов доступны две опции:

Call switching – автоматическое переключение между подключенными устройствами во время вызова;

– автоматическое переключение между подключенными устройствами во время вызова; Internet sharing – упрощенная настройка личной точки доступа на связанных устройства.

Формулировка функции Call switching предполагает, что пользователь может принять вызов на одном телефоне и перевести его на другой связанный телефон или планшет. А в случае Internet sharing, вероятно, речь об автоматическом подключении к точке доступа без необходимости ввода пароля.

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Ожидается, что эти нововведения будут управляться через раздел "Настройки" → Google → "Устройства и общий доступ". Сейчас фишка тестируется в бете Android 14, а полноценный релиз ожидается осенью.

Нечто похожее уже давно есть в iOS. Так, совершать и принимать звонки можно не только с iPhone, но и с iPad или Mac, зарегистрированных в том же Apple ID, а при раздаче интернета с iPhone на Mac не требуется вводить пароль.

Также из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

Первыми ОС получат устройства Pixel и Samsung Galaxy. А уже сейчас бета-версию Android 14 можно проверить на смартфонах Google. Ранее УНИАН собрал все (подтвержденные на сегодня) смартфоны, которые смогут обновиться до Android 14.

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