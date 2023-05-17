С ближайшим апдейтом на смартфонах серии Google Pixel появится функция видеорегистратора.

С ближайшим апдейтом пользователи смартфонов серии Google Pixel смогут использовать свои устройства в качестве видеорегистраторов благодаря новой функции приложения "Личная безопасность".

Это выяснил портал 9to5Google, проанализировавший последнюю версию приложения. Фича была замечена в тестовой версии, предлагая пользователям возможность записывать видео и аудио в фоновом режиме, не мешая работе других приложений.

Отмечается, что для удобства пользователей функция Dashcam будет автоматически включаться и выключаться при подключении к определенному Bluetooth-устройству – например, бортовому компьютеру автомобиля. А записанные файлы будут автоматически удаляться через 3 дня после записи, если их не сохранить вручную.

Видео дня

В 9to5Google предполагают, что Dashcam появится на смартфонах Google Pixel в июне 2023 года в рамках очередного обновления Feature Drop. Однако пока неясно, будет ли она эксклюзивной для "гуглфонов" или будет доступна для других устройств на Android.

К слову, в магазине приложений Google Play уже есть несколько программ от сторонних разработчиков, которые позволяют использовать смартфон в качестве видеорегистратора.

Напомним, ранее Google объявила, что с выпуском Android 14 этой осенью намерена исправить раздражающую разработчиков и обычных пользователей особенность ОС, связанную с работой приложений в фоновом режиме.

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