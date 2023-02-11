Речь идет о возможности удалить предустановленные приложения, тем самым освободив память и ограничив нежелательную фоновую активность.

В Android 14 – следующей версии операционной системы от Google – наконец может появиться возможность удаления предустановленных производителями приложений без получения root-прав и гайдов в интернете.

Эту функцию обнаружили в выпущенной на днях первой тестовой версии Android 14 для разработчиков. Судя по описанию, удалить можно будет любой софт, который не влияет на работоспособность устройства.

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Доберется ли функция до релиза этой осенью, пока непонятно. Сейчас разработчикам доступна очень ранняя сборка, поэтому есть вероятность, что ее могут перенести на одно из промежуточных обновлений или даже Android 15.

Примерный график выхода версий Android 14:

Напомним, актуальная версия Android под номером 13 вышла в августе 2022 года. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Ранее УНИАН уже писал, что на Android-смартфонах с выходом Android 14 появится спутниковая связь лучше, чем в новых iPhone. Она позволит не только оправлять сигнал SOS, но и обмениваться сообщениями практически в любой точке мира,

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