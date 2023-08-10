Пока нововведение удалось обнаружить в устройствах Pixel и Samsung.

На смартфонах под управлением ОС Android заработала новая фича, предназначенная для обнаружения меток Apple AirTag или аналогичных гаджетов, которые могли быть тайно прикреплены к вашим вещам.

Функция называется "Оповещение о неизвестных трекерах" (Unknown tracker alerts). Оповещения о неизвестных трекерах предлагают три способа защитить себя от нежелательной слежки: уведомления, действия и сканирование, сообщает портал 9to5Google.

Пока что эта функция работает с Apple AirTags, но в будущем она распространится и на другие устройства с трекерами. Пользователи будут получать уведомления о том, что трекер путешествует вместе с ними, а также смогут посмотреть на карте историю перемещений трекера.

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Как проверить, не следят ли за вами

Чтобы проверить наличие функции "Оповещения о неизвестных трекерах", нужно зайти в раздел "Безопасность" или "Личная безопасность" в меню "Настройки".

В случае обнаружения одного из таких трекеров пользователь получает инструкции по безопасности, в том числе снимок экрана карты и отключение трекера путем извлечения батареи.

Эта функция будет доступна для любого устройства с версией Android 6.0 или выше. Пока нововведение удалось обнаружить в смартфонах Google Pixel и Samsung. Владельцы других Android-гаджетов могут ожидать появления этой фичи в ближайшее время.

А меж тем в ближайшие месяцы ожидается развертывание Android 14. Из интересного в новой ОС обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

Первыми ОС получат устройства Pixel и Samsung Galaxy. А уже сейчас бета-версию Android 14 можно проверить на смартфонах Google. Ранее УНИАН собрал все (подтвержденные на сегодня) смартфоны, которые смогут обновиться до Android 14.

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