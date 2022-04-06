Это касается и других правительств, "вовлеченных в вооруженные межгосударственные конфликты".

Компания Twitter обещает больше не рекомендовать пользователям учетные записи российского правительства на своей платформе.

Об этом сообщается в блоге компании.

Согласно сообщению, учетные записи, которыми руководит российское правительство, больше не будут продвигаться. Их не будут рекомендовать людям в Twitter ни в ленте ни в других местах сервиса.

В частности, этот шаг отражает новую политику Twitter, в которой указано, что Twitter не будет распространять или рекомендовать учетные записи на своей платформе, управляемые правительствами, "вовлеченными в вооруженные межгосударственные конфликты".

Обновленная политика применяется впервые и вводится после того, как России вторглась в Украину.

Ранее Twitter начал маркировку аккаунтов сотрудников Sputnik и других пропагандистских российских СМИ. Кроме того, соцсеть начала снижать видимость такого контента. А с 26 февраля социальная сеть Twitter заблокировала возможность регистрировать аккаунты в Российской Федерации.

Напомним, также Роскомнадзор принял решение о блокировка доступа к Facebook и Instagram на территории Российской Федерации.

Социальная сеть TikTok сама приняла решение временно остановить работу в России.

Российские пользователи соцсетей массово переходят в Telegram и российские социальные сети - "Вконтакте" и "Одноклассники".

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