Компания Twitter обещает больше не рекомендовать пользователям учетные записи российского правительства на своей платформе.
Об этом сообщается в блоге компании.
Согласно сообщению, учетные записи, которыми руководит российское правительство, больше не будут продвигаться. Их не будут рекомендовать людям в Twitter ни в ленте ни в других местах сервиса.
В частности, этот шаг отражает новую политику Twitter, в которой указано, что Twitter не будет распространять или рекомендовать учетные записи на своей платформе, управляемые правительствами, "вовлеченными в вооруженные межгосударственные конфликты".
Обновленная политика применяется впервые и вводится после того, как России вторглась в Украину.
Ранее Twitter начал маркировку аккаунтов сотрудников Sputnik и других пропагандистских российских СМИ. Кроме того, соцсеть начала снижать видимость такого контента. А с 26 февраля социальная сеть Twitter заблокировала возможность регистрировать аккаунты в Российской Федерации.
Напомним, также Роскомнадзор принял решение о блокировка доступа к Facebook и Instagram на территории Российской Федерации.
Социальная сеть TikTok сама приняла решение временно остановить работу в России.
Российские пользователи соцсетей массово переходят в Telegram и российские социальные сети - "Вконтакте" и "Одноклассники".