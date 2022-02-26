Twitter сделал невозможной регистрацию аккаунтов в России / фото REUTERS
Социальная сеть Twitter заблокировала возможность регистрировать аккаунты в Российской Федерации.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в РФ. Спасибо! Ждем Facebook и Instagram!" - написал он.
Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили о новой атаке на российские сайты, вероятно, со стороны хакеров Anonymous.