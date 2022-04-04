Соцсети Цукерберга ограничили хэштеги #Bucha и #BuchaMassacre.

Соцсети Facebook и Instagram начали блокировать распространение хэштегов публикаций #Bucha и #BuchaMassacre, связанные с убийствами россиян в Буче.

Об этом сообщает украинское IT-медиа dev.ua в Telegram.

"Соцсети Facebook и Instagram начали блокировать хэштеги, связанные с военными преступлениями рф в украинских городах: #Bucha и #BuchaMassacre. Уже 3-4 апреля 2022 года пользователи начали замечать, что хэштеги блокируются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фото и видео из этого города стали одной из главных новостей всех мировых сми, а также выступлений мировых политиков. СМИ писали статьи с заголовками о BuchaMassacre, а в англоязычной Википедии появилась статья об этом.

"Со скриншотов сообщений о блокировке становится ясно: хэштеги заблочили, потому что кто-то на них регулярно жаловался", – добавили в сообщении.

Ранее пользователи Сети обратили внимание на то, какие изображения выдает поисковая система Google и "Яндекс" при вводе запроса"Буча". Так, в российском поисковике нет снимков разбомбленного пригорода Киева, трупов на улицах и других фотодоказательств военных преступлений российской армии. То есть "Яндекс" заблокировал все фотографии Бучи после зверств там своих военных.

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