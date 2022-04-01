IT-батальон поддерживает и защищает от кибератак жизненно необходимые IT-сервисы Киева.

В Киеве создан Центр защиты и мониторинга цифровых систем города.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель столичного мэра Петр Оленич в Telegram-канале.

"Хотя официально это старт работы IT-батальона, но фактически — закрепление первых достижений. Месяц в режиме 24/7, пора формализовать деятельность. С первых минут войны команда держит удар на цифровом и информационном фронте", - написал он и добавил, что 31 марта мэр Киева Виталий Кличко утвердил образования Центра.

IT-батальон поддерживает и защищает от кибератак жизненно необходимые IT-сервисы Киева, организовывает взаимодействие критических предприятий города для стабильной работы IT-сервисов. Также - адаптирует "Киев цифровой" к условиям военного времени и выполняет другие задачи.

Ранее сообщалось, что за месяц украинские кибервойска нанесли 25 тысяч атак на российские сайты. Среди них атаки на сайты Центробанка России и российского Минобороны.

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