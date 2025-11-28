Несмотря на то, что Microsoft закончила поддержку Windows 10, миллионы ПК не спешат обновляться.

Несмотря на завершение официальной поддержки Windows 10 в октябре, устаревшая ОС продолжает оставаться популярной среди пользователей ПК. На это указала компания Dell в своем финансовом отчете, сообщает The Verge.

В компании подсчитали, что около 500 млн ПК по всему миру не переходят на Windows 11, несмотря на то, что технически могут это сделать. Еще примерно 500 млн компьютеров, которым уже больше четырех лет, не могут установить новую ОС из-за высоких требований.

Американский производитель компьютеров видит в этом неплохие бизнес-возможности, поскольку всех этих пользователей можно побудить перейти на свежие ПК с поддержкой Windows 11 и искусственного интеллекта. При этом в компании ожидают, что в 2026 году рынок ПК будет стагнировать.

Видео дня

После прекращения поддержки Windows 10 владельцы ПК по-прежнему могут пользоваться старой OC. Но корпорация Microsoft больше не будет бесплатно предоставлять никаких обновлений – включая обновления безопасности. А еще со временем многие программы перестанут поддерживать "десятку".

Дополнительным фактором давления на темпы перехода стал рост интереса к альтернативным операционным системам, прежде всего Linux. Среди ее преимуществ – отсутствие навязчивой рекламы и слежки, нетребовательное "железо", а также полный контроль над системой.

Несмотря на прекращение поддержки, Windows 10 все еще остается крайне популярной – особенно в Украине. По данным StatCounter, ее используют 55% всех ПК с Windows, тогда как актуальная Windows 11 имеет долю всего в 40%.

Microsoft ранее подтвердила, что пока у них нее планов на Windows 12. Этой осенью вместо новой "операционки" вышло крупное обновления 25H2 для Windows 11, а во второй половине 2026-го ожидается сборка 26H2.

Вас также могут заинтересовать новости: