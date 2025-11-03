Кнопка "Обновить и завершить работу" больше не приводит к перезагрузке устройства.

Microsoft выпустила обновление Windows 11 25H2, в котором исправила один из самых старых и раздражающих багов – неправильную работу функции "Обновить и завершить работу". Об этом пишет Windows Latest.

На протяжении многих лет эта кнопка инициировала установку обновления с последующей перезагрузкой устройства. Как следствие, пользователи могли остаться с разряженным ноутбуком, если оставить его на ночь.

Теперь функция будет работать так, как и задумано – установка обновлений завершится, а система корректно выключится. Проблема существовала еще со времен выхода Windows 10, оставаясь актуальной целое десятилетие.

Microsoft не пояснила, что стало причиной подобного поведения системы, но в Windows Latest предположили, что это, вероятно, связано с проблемой в стеке обслуживания Windows. Это ключевой компонент системы, который управляет установкой всех обновлений ОС.

Обновление уже доступно в Центре обновления Windows. Чтобы убедиться, что баг устранен, нужно установить последний патч KB5067036, и проверить работу функции "Обновить и завершить работу".

Ранее стало известно, что недавний патч KB5067036 для Windows 11 создает бесконечные диспетчеры задач. Так, попытки закрыть его через стандартный крестик приводят к тому, что вместо этого создается копия. Microsoft уже знает о проблеме и пообещала все исправить.

Напомним, 14 октября Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10, что побудило миллионы пользователей искать альтернативы. И многие из них, вместо обновления до Windows 11, решили перейти на Linux.

