Драйверы исправили ошибку, появившуюся после последнего обновления Windows 11.

NVIDIA выпустила драйвер 581.94, чтобы исправить серьезное падение производительности в играх, вызванное последним обновлением Windows 11 24H2 и 25H2.

Проблемы появилась после выхода апдейта KB5066835, он приводит к снижению FPS в ряде игр, и Microsoft пока не исправила ошибку.

В сети уже публикуют сравнение производительности на старых и новых драйверах. Софт дал почти 50% прироста в Assassin's Creed Shadows: средний FPS вырос на 47%, а 1% low - на 46%.

У другого пользователя разница оказалась еще заметнее: плюс 65% производительности по сравнению со старым драйвером 581.57.

NVIDIA подчеркивает, что падение производительности касается не всех игр, проблема проявляется выборочно, как пишут в сети, среди этих проектов - Rise of the Ronin, Star Citizen, Valheim, Destiny 2, Cyberpunk 2077 и другие. Поэтому обновляться на 581.94 имеет смысл только тем, кто столкнулся с просадкой после апдейта Windows 11.

Ошибка Microsoft затрагивает не только владельцев видеокарт NVIDIA. На нее жалуются и пользователи GPU от AMD и Intel. Однако пока что производители этих карт не выпустили свои исправления.

