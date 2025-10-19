Сейчас в меню восстановления системы не работают мыши и клавиатуры.

Последнее обновление Windows 11 (сборка KB5066835) принесло пользователям новый баг: в режиме восстановления системы (Recovery Mode) перестали работать USB-клавиатуры и мыши.

Из-за этого невозможно ни выбрать нужный пункт меню, ни даже выйти из интерфейса восстановления, если компьютер внезапно не загружается.

Microsoft уже подтвердила наличие бага и пообещала выпустить исправление в ближайшие дни. В обычной системе всё работает как положено проблема появляется только при переходе в среду восстановления. Тем не менее, клавиатуры и мыши на старом порте PS/2 всё ещё работают, так что снова настал их звёздный час.

Для тех, кто не разбирается в системных инструментах, ситуация может стать особенно неприятной, ведь если Windows не запустится, система автоматически перейдёт в Recovery Mode, где теперь попросту невозможно ничего сделать.

Та же сборка KB5066835 уже успела вызвать проблемы с локальными подключениями localhost, из-за которых некоторые разработчики не могли работать со своими приложениями.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft отрицает, что недавнее обновление Windows 11 может сломать SSD компьютера. Компания провела расследование и не выявила связи между поломками SSD и обновлением Windows.

