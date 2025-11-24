Функция работает через сервис TuneMyMusic.

Spotify добавил в своё приложение возможность переносить плейлисты с других стриминговых сервисов. Функция разворачивается по всему миру и должна упростить жизнь тем, кто давно хотел переехать на Spotify, но упирался в свои десятки плейлистов.

Это не собственная разработка компании, а встроенная интеграция с TuneMyMusic - сервисом, который давно помогает перебрасывать музыку между YouTube Music, Napster и другими площадками.

Раньше пользователям приходилось идти напрямую в сторонние сервисы, но бесплатные версии обычно ограничивали количество переносимых плейлистов или длину трек-листа.

Видео дня

Теперь же Spotify предлагает тот же функционал внутри приложения и без ограничений, по крайней мере для платных подписчиков. Как и в случае с Apple Music, которая в августе встроила себе SongShift, здесь тоже доступен премиальный, неограниченный перенос.

Ранее мы рассказывали, что YouTube запускает музыкальных ИИ-ведущих, чтобы конкурировать со Spotify. Они делятся "релевантными историями" о композициях, сопровождая прослушивание дополнительными комментариями.

Вас также могут заинтересовать новости: