Ранее без Spotify-премиума композиции запускались случайным образом.

Spotify неожиданно обновил бесплатный план для пользователей стримингового сервиса. Теперь там можно переключать композиции, искать треки по названию и даже делиться ссылками на песни с друзьями. Об этом компания рассказала в блоге.

Прежде большая часть функциональности бесплатной версии сводилась к случайному воспроизведению музыки с лимитом на переключение треков. Теперь нужные треки включаются как в плейлистах, так и в альбомах.

В Premium-версии останется, например, возможность скачивать плейлисты и включать lossless-качество. Обновленный бесплатный тариф станет доступен всем пользователям постепенно, ничего подключать дополнительно не нужно.

Ранее Spotify анонсировал появление в сервисе встроенного мессенджера, где можно будет делиться треками, плейлистами или просто общаться. Разработчики обещают шифрование по лучшим стандартам индустрии.

Напомним, в прошлом месяце Spotify объявил об увеличение стоимости подписки во всем мире. Рост стоимости зависит от конкретной страны: например, для новых пользователей в Испании и Италии подписка подорожала с 11 до 12 евро.

Меж тем УНИАН рассказывал о новом тренде у зумеров – они заменяют дорогостоящие музыкальные сервисы по типу Spotify старыми MP3-плеерами. Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

