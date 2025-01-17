Это оптимальный вариант для игр с разрешением 1080p, но в многих проектах ее можно использовать и в 1440p.

16 января в продажу поступила новая видеокарта Intel – Arc B570. Новинка за 220 долларов позиционируется как оптимальный вариант для игр в разрешении 1080p при максимальных настройках качества и для игр в 1440p при сниженных настройках.

По итогам масштабного тестирования WCCFTech, Intel Arc B570 демонстрирует немного лучшую производительность по сравнению с Nvidia GeForce RTX 4060, которая сейчас в США стоит 300 долларов.

Разница составляет всего несколько FPS, поэтому говорить о значительном превосходстве не приходится. Тем не менее, разница в цене в 80 долларов в пользу B570 делает ее более привлекательным вариантом. Дополнительным преимуществом является объем видеопамяти – 10 ГБ против 8 ГБ у GeForce RTX 4060.

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Характеристики Intel Arc B570

GPU: Battlemage BGM-G21

Ядра: 18 Xe2 и 18 блоков RT

Частота: 2,5 ГГц

Память: 10 ГБ GDDR6

Шина памяти: 160 бита

TBP: 150 Вт

Эксперты из YouTube-канала ETA PRIME назвали Arc B570 одной из лучших видеокарт по соотношению "цена-качество". За $220 пользователь получает 3D-ускоритель, который справляется с большинством игр в 2K и еще не скоро устареет.

Конечно, нужно понимать, что сейчас новое поколение Intel сравнивают с актуальными моделями, но ближе к весне должна выйти Nvidia RTX 5060 с вариантом памяти GDDR7 объемом 12 ГБ, хотя она почти наверняка будет заметно дороже новинки Intel.

Напомним, RTX 5090 c 32 ГБ видеопамяти GDDR7 поступит в продажу уже 30 января по РРЦ 1999 долларов. Следом за ней Nvidia выпустит RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 – последние две модели выйдут уже в феврале.

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами Nvidia оснастили свои игровые системы 75% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 16%. Меж тем решениями Intel пользуется уже 8% геймеров.

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