Владельцы Realme 14 и 15 могут рассчитывать на три крупных обновления Android и четыре года патчей безопасности.

Руководитель отдела маркетинга продуктов Realme Фрэнсис Вонг сообщил хорошую новость для владельцев телефонов компании. На модели серии Realme 14 и 15 теперь распространяется политика обновлений "3+4".

Указанные смартфоны гарантированно получат три полноценных обновления Android и четыре года патчей безопасности – вместо прежних двух и трех лет соответственно. Таким образом, устройства, запущенные с Android 15, будут обновляться до Android 18, которая выйдет в 2027 году.

Модели, которые получат расширенную поддержку:

Realme 14T;

Realme 14 Pro;

Realme 14 Pro+;

Realme 15;

Realme 15 Pro.

В дальнейшем все будущие смартфоны Realme "Number Pro", "Number T" и "Number" также получат аналогичную поддержку, подтвердили в компании.

Видео дня

Политика обновлений "3+4" не поражает воображение, поскольку Samsung и Google предлагает шесть лет обновлений Android даже для моделей среднего класса. Apple тоже обновляют свои устройства годами. Хотя на рынке хватает и противоположных примеров, когда смартфон получает всего одно или два полноценных обновления Android и на этом все.

Ранее в этом году Realme представила новый флагманский смартфон по цене "середняка". Neo 7 Turbo получил топовый процессор MediaTek, батарею 7200 мАч и уникальный внешний вид.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли телефоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

Вас также могут заинтересовать новости: