Оба устройства получили акцент на производительности и автономности.

Китайская компания OnePlus представила несколько ожидаемых смартфонов. Среди них – субфлагман Nord 5 на чипе Snapdragon 8-й серии и упрощенный Nord CE5 с большущим аккумулятором, пишет GSMARena.

OnePlus Nord 5 впервые в серии получил топовый чипсет Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятор емкостью 6800 мАч и продвинутую систему охлаждения Cryo-Velocity VC с графеновыми термопрокладками. В Call of Duty Mobile смартфон выдает стабильные 144 кадра в секунду.

Дисплей у модели – AMOLED с частотой обновления 144 Гц, диагональю 6,83 дюйма и разрешением 2800×1272 пикселя. Пиковая яркость – 1800 нит, есть поддержка HDR10+. Сзади у смартфона установлена двойная камера 50+8 мегапикселей. Фронтальная камера – тоже 50 Мп с автофокусом.

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Вариантов памяти у смартфона две: 8+256 ГБ за 449 долларов и 12+512 ГБ за 499 долларов.

Второй релиз – OnePlus Nord CE5. Это упрощенная версия, которая получила чипсет MediaTek Dimensity 8350, дисплей Full HD+ 6,77 дюйма с частотой 120 Гц и аналогичную двойную камеру 50 и 8 Мп, но с более простыми сенсорами. При этом по части емкости аккумулятора – 7100 мАч – Nord CE5 превосходит Nord 5. На одном заряде обещают до 3 суток работы.

Оба смартфона работают под управлением OxygenOS 15 на базе Android 15 и поставляются с пакетом OnePlus AI, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, NFC и USB-C 2.0. Nord CE5 обойдется в 299 долларов за версию 8+128 ГБ.

Напомним, в июне компания OnePlus выпустила мощный компактный смартфон с рекордной батареей. Это глобальная версия OnePlus 13T, которая стала хитом в Китае.

Ранее специалисты AnTuTu делились топом лучших Android-смартфонов 2025 года по цене-качеству. В самой дешевой категории первое место занял iQOO Z9, а в самой дорогой – Red Magic 10S Pro.

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