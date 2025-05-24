Компания Samsung уже выпустила стабильную версию Android 15 (One UI 7.0) для смартфонов серии Galaxy S21, S22, S23 и S24, Galaxy Z 3-го поколения и выше, а также планшетов семейства Galaxy Tab 8, 9 и 10.
До конца июня 2025 года нова OC станет доступна и для других устройств Galaxy, включая среднебюджетные и бюджетные модели Galaxy A и Galaxy M. Сюда входят:
- Galaxy A53, A54 и A55;
- Galaxy A33, A34 и A35;
- Galaxy A25;
- Galaxy A14, A15 и A16 и их версии с 5G;
- Galaxy M33 и M53 5G;
- Защищенные смартфоны Galaxy XCover 6 Pro и 7;
- Galaxy Tab S6 Lite;
- Защищенные планшеты Galaxy Tab Active 4 Pro, Active 5 и их 5G-версии;
- Galaxy Tab A9+ и A9+ 5G
Самым последними обновятся Galaxy Tab A9 и Galaxy A05s – для них новая OC станет доступна только в июле.
Ожидается, что еще до того, как закончится развертывание One UI 7, начнется бета-тестирование One UI 8 на базе Android 16. Релиз свежей системы должен состояться в течение лета. На этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали выпуск One UI 7, не ожидается.
Предварительный список смартфонов и планшетов, которые получат One UI 8, размещен в сети. Совершенно точно обновление не придет на гаджеты, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.