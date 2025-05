Для большой части устройств стабильная версия Android 15 (One UI 7.0) уже доступна.

Компания Samsung уже выпустила стабильную версию Android 15 (One UI 7.0) для смартфонов серии Galaxy S21, S22, S23 и S24, Galaxy Z 3-го поколения и выше, а также планшетов семейства Galaxy Tab 8, 9 и 10.

До конца июня 2025 года нова OC станет доступна и для других устройств Galaxy, включая среднебюджетные и бюджетные модели Galaxy A и Galaxy M. Сюда входят:

Galaxy A53, A54 и A55;

Galaxy A33, A34 и A35;

Galaxy A25;

Galaxy A14, A15 и A16 и их версии с 5G;

Galaxy M33 и M53 5G;

Защищенные смартфоны Galaxy XCover 6 Pro и 7;

Galaxy Tab S6 Lite;

Защищенные планшеты Galaxy Tab Active 4 Pro, Active 5 и их 5G-версии;

Galaxy Tab A9+ и A9+ 5G

Самым последними обновятся Galaxy Tab A9 и Galaxy A05s – для них новая OC станет доступна только в июле.

Видео дня

Ожидается, что еще до того, как закончится развертывание One UI 7, начнется бета-тестирование One UI 8 на базе Android 16. Релиз свежей системы должен состояться в течение лета. На этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали выпуск One UI 7, не ожидается.

Предварительный список смартфонов и планшетов, которые получат One UI 8, размещен в сети. Совершенно точно обновление не придет на гаджеты, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.

Вас также могут заинтересовать новости: