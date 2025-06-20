Певица родила сына 8 июня.

Бывшая супруга артиста Дзидзьо (настоящее имя - Михаил Хома), певица SLAVIA (Ярослава Притула), которая недавно родила первенца, раскрыла некоторые подробности своих первых родов.

"Мы стали счастливыми родителями. 8 июня, через сутки после свадьбы, у нас родился сын. Вес мальчика - 3 345 г, рост - 52 см", - поделилась она в Instagram.

Певица добавила, что рожала в Житомирском областном перинатальном центре.

Видео дня

"У нас были партнерские роды. Андрей все время был со мной. Я не договаривалась с определенным врачом о родах заранее. Знала, с Божьей помощью у меня все будет хорошо, и Бог пошлет хороших врачей… Знала, что справлюсь, потому что чувствую свой организм, всю жизнь над собой работаю и прекрасно себя чувствую. Так и вышло", - заявила исполнительница.

При этом она намекнула, что не против родить еще, если "на это Божья благодать".

Напомним, о том, что бывшая жена Дзидзьо родила первенца, стало известно 14 июня. 7 июня певица SLAVIA во второй раз вышла замуж. Избранником исполнительницы стал бизнесмен Андрей Павлюк

Вас также могут заинтересовать новости: